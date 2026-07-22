رئيس وزراء العراق: نسعى لتأسيس صندوق مشترك مع ألمانيا لتمويل مشاريع صناعية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي سعي الحكومة لتأسيس صندوق مشترك مع ألمانيا لتمويل مشروعات تطوير الصناعة العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي للزيدي - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الزيدي أجرى مباحثات هاتفية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات والقطاعات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب التعاون في ملف الهجرة.

وأشار الزيدي إلى مضي الحكومة في مكافحة الفساد بكل أشكاله، وجعل العراق بيئة استثمارية مفتوحة وواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد، مشددا على أن ألمانيا شريك اقتصادي مهم وهي مستمرة بدعم العراق.

وأعرب الزيدي عن رغبة بلاده في توسيع ميزان المدفوعات الاقتصادي ودخول الشركات الألمانية للاستثمار.

من جانبه، أعرب فريدريش عن رغبة بلاده بتعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ووجّه دعوة رسمية لرئيس مجلس الوزراء العراقي لزيارة ألمانيا.

وأكد دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، واستعداد الشركات الألمانية للاستثمار في العراق.