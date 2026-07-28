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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البحر له قوانينه ويجب احترامها.. خطوات بسيطة تحمي نفسك من الغرق

الغرق
الغرق
هاني حسين
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد الدكتور حازم الروبي، رئيس اللجنة الفنية للمعاينة وتقييم وتأمين المسطحات المائية، أن تكرار حوادث الغرق خلال الأيام الأخيرة يستوجب رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، والالتزام الكامل بتعليمات رجال الإنقاذ، مشددًا على أن المنقذ موجود لحماية أرواح المصطافين وليس لمنعهم من الاستمتاع بالبحر.


وأضاف، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة "النهار": "رجل الإنقاذ واقف لخدمتك، وأنك تكون في أمان وتستمتع بالمياه، ولما يقولك فيه راية حمراء تسمع الكلام."


وأشار إلى أن بعض المواطنين يتجاهلون التحذيرات رغم خطورتها، مستشهدًا بما حدث مؤخرًا في بورسعيد، قائلًا: "اللي شفناه في بورسعيد في الفترة الأخيرة، بنلاقي أسرة بالكامل رايحة على الشاطئ، والمنقذ رافع راية حمراء، ويقولوله: إحنا رايحين نغرق.. ملكش دعوة بينا."


وأضاف: "تجاهل التحذير خطر كبير، ولو ما سمعتش كلام المنقذ، بدل ما تكون رحلة سعيدة، ممكن ترجع وأسرتك ناقصها واحد، وهيكون الأمر صعبًا على الأسرة."


ودعا الأسر إلى احترام قوانين البحر، قائلًا: "البحر ليه قوانينه ولازم نحترمها، فيه تقلبات جوية وبحرية، وتيارات ساحلية، ولازم يكون عندك وعي بيها، وكأنها ثقافة عامة"
مواصلا : "  كل مدينة ساحلية ليها صفحة على السوشيال ميديا بتنزل تحذيرات عن أحوال الشواطئ والمياه قبل حجز المصيف تابعها ."


وتابع: "الثقافة العامة بالشواطئ مهمة لكل مواطن. مصر لديها سواحل تمتد لمسافة 3500 كيلومتر، على البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف حمام سباحة بالأندية ومراكز الشباب والقرى السياحية."

وأشار إلى أن مصر تمتلك أيضًا مسطحات مائية كبيرة بخلاف نهر النيل، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف السلامة المائية، قائلًا: "الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بشواطئ مصر والمسطحات المائية، وملف الغرق يحظى باهتمام من الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية.


مردفا : " منذ خمس سنوات دشنت مبادرة «مصر بلا غرقى» تحت رعاية الرئيس ، وامتدادًا لها طرحنا الاستراتيجية الوطنية للسلامة المائية، وهي أكبر من مفهوم الإنقاذ، بحيث تكون هناك جهة مسؤولة عن السلامة في الشواطئ وحمامات السباحة."
ونوه إلى أن   هناك 3 اعلام يتم استخدامهم في البحر، وهم الراية الخضراء أو البيضاء وهي تدل على أن المواطنين يمكنهم النزول إلى المياه.


مستطردا :" الراية او العلم الاصفر يدل على أن نزول المياه ممكن ولكن يجب اتباع الإرشادات والتعليمات خاصة مع وجود موج مرتفع، منوها بأن الراية الحمراء أو السوداء تدل على منع نزول المياه تماما.


وأوضح ان الراية الحمراء أو السوداء تدل على وجود تيار ساحب في المياه وفكرة نزول المياه مخاطرة كبيرة في ذلك الوقت، منوها بأن التيار الساحب يكون قادر على سحب الفرد بكل سهولة إلى الداخل.

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