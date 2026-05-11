تامر أمين: من جاور السعيد يتعب ولازم كل واحد يبص في ورقته

علق الإعلامي تامر أمين، على تركيز الفاشلين في نجاحات ورزق المتفوقين في شتى المجالات.

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" من جاور السعيد مش يكسب لكن يتعب لأن غير الموفق في حياته لما يجاور السعيد هيتقهر لما يشوف نجاحات السعيد ".

وتابع تامر أمين :" لازم الواحد يجاور الصالح ومن يقوم بعمل الخير ولا يظلم احد "، مضيفا:" لازم كل واحد يركز في رزقه فقط ".

وأكمل تامر امين :" لو انت شاطر لازم تبقى سعيد ومجتهد وبتجري على رزقك بدلا من التركيز مع الأخرين ونجاحات الاخرين ".

وتابع تامر امين:" لازم كل واحد يركز في ورقته وهينجح وميبصش في رزق الاخرين ".



