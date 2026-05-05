صراع القمة يشتعل.. تامر أمين: الأهلي يتمسك بفرصه والكاف يحسم موقف المقعد الثالث

أكد الإعلامي تامر أمين أنه لا بديل أمام النادي الأهلي عن تحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة أمام نادي إنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، إذا أراد الاستمرار في سباق المنافسة على اللقب، خاصة في حال تعثر كل من نادي الزمالك ونادي بيراميدز.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الدوري المصري هذا الموسم يشهد مستوى قويًا من المنافسة، وعودة واضحة للإثارة بين الفرق المتنافسة على القمة، وهو ما لم يظهر بهذا الشكل منذ عدة مواسم.

يترك الباب مفتوحًا أمام عدة سيناريوهات خلال الفترة المقبلة

وتابع أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يُصدر حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن مشاركة صاحب المركز الثالث في الدوري المصري ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، ما يترك الباب مفتوحًا أمام عدة سيناريوهات خلال الفترة المقبلة.