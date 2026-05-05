نهاية موسم مشتعل في الأهلي.. أسماء كبيرة بين البقاء والرحيل

يترقب جمهور النادي الأهلي مصير عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مع اقتراب نهاية منافسات الدوري الممتاز للموسم الجاري، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة على انتهاء عقود وإعارات مجموعة من العناصر داخل القلعة الحمراء ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة بشأن قائمة الفريق في الموسم الجديد.

وبحسب مصدر داخل الأهلي، فإن هناك 6 لاعبين يقتربون من الرحيل عن صفوف الأهلي مع نهاية الموسم الحالي وذلك عقب المباراة الأخيرة للفريق في الدوري أمام المصري المقرر إقامتها يوم 20 مايو الجاري في ظل توجه داخل النادي لإعادة ترتيب بعض الملفات الفنية.

أليو ديانج يتصدر القائمة

وأكد المصدر أن المالي أليو ديانج يتصدر قائمة الأسماء المرشحة للرحيل حيث تشير المعطيات إلى اقترابه من خوض تجربة احترافية جديدة خارج الأهلي بعد إنهاء اتفاقه المبدئي للانتقال إلى الدوري الإسباني وهو ما قد يمثل نهاية مشواره مع الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية.

كامويش وعثمان يغادران الفريق

وفي السياق ذاته يقترب الثنائي كامويش ومروان عثمان من مغادرة الفريق عقب نهاية فترة إعارتهما في ظل عدم حسم النادي موقفه النهائي بشأن تفعيل بند الشراء أو استمرار الثنائي ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل إلى جانب أسماء أخرى تنتهي إعارتها، من بينها أحمد رمضان بيكهام.

موقف معلق لثنائي الفريق

على الجانب الآخر، لا يزال موقف الثنائي حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا معلقا حيث يسعى مسؤولو الأهلي إلى حسم ملف تجديد عقديهما خلال الفترة المقبلة نظرا لقيمتهما الفنية داخل الفريق إلا أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

ويعد ملف الراحلين واحدا من أبرز الملفات المطروحة داخل النادي الأهلي في الوقت الحالي في ظل اقتراب نهاية الموسم وترقب جماهيري كبير لشكل الفريق في المرحلة المقبلة وخطة الإدارة في إعادة بناء وتدعيم الصفوف.