وزير الخارجية الأوكراني: إمدادات الأسلحة الأمريكية مستمرة

أكد وزير الخارجية الأوكراني، انفتاح كييف على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الطائرات المسيرة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال وزير الخارجية الأوكراني: "أوكرانيا تمتلك تقنيات متقدمة خاصة بالطائرات المسيرة".

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: "إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا مستمرة".

وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الأوروبي، تسريع تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي والذخائر"، مضيفا:" تعزيز الإنتاج الدفاعي داخل أوروبا لتلبية احتياجات الحرب".

وأضاف الاتحاد الأوروبي: "ندعم برامج التدريب والتكامل العسكري مع الناتو".

وتابع: “دفع مسار التفاوض حول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي بوتيرة أسرع”.