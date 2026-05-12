وزير الخارجية الأوكراني: إمدادات الأسلحة الأمريكية مستمرة

أكد وزير الخارجية الأوكراني، انفتاح كييف على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الطائرات المسيرة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال وزير الخارجية الأوكراني: "أوكرانيا تمتلك تقنيات متقدمة خاصة بالطائرات المسيرة".
وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: "إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا مستمرة".
وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الأوروبي، تسريع تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي والذخائر"، مضيفا:" تعزيز الإنتاج الدفاعي داخل أوروبا لتلبية احتياجات الحرب".
وأضاف الاتحاد الأوروبي: "ندعم برامج التدريب والتكامل العسكري مع الناتو".
وتابع: “دفع مسار التفاوض حول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي بوتيرة أسرع”.