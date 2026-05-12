الطاقة الأمريكية: غلق مضيق هرمز سيرفع أسعار النفط بمقدار 20 دولارا

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أن أسعار النفط ستكون أعلى بمقدار 20 دولارا للبرميل إذا ظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر يونيو، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية: انقطاع 10.5 مليون برميل يوميامن إنتاج النفط الخام خلال أبريل من العراق ودول الخليج".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا بحث مع مسؤولين عمانيين في العاصمة مسقط التطورات في مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن، في ظل الحصار البحري الأمريكي لإيران.

وأمس صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، بأن مطالب إيران من الولايات المتحدة مشروعة وعادلة.

وتطالب إيران بإنهاء الحرب، ورفع الحصار والقرصنة، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ظلما نتيجة للضغوط الأمريكية.