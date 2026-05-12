وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. استقرار أسعار النفط بعد قفزة قوية

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير خلال التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء، بعدما قفزت بنحو 3% في الجلسة السابقة، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وقف إطلاق النار مع إيران أصبح "على أجهزة الإنعاش"؛ ما بدد الآمال بالتوصل إلى حل سريع للصراع.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بنسبة 0.3% إلى 104.52 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنسبة 0.3% إلى 98.33 دولار للبرميل؛ وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

وظلت معنويات السوق خاضعة لمخاوف من أن يؤدي الصراع المستمر منذ 10 أسابيع إلى مزيد من التشدد في الإمدادات العالمية، خاصة بعد رفض ترامب أحدث رد من طهران على مقترح سلام مدعوم من الولايات المتحدة، واصفًا إياه بأنه غير مقبول تمامًا.

ووصف ترامب الرد الإيراني بأنه "قطعة قمامة"، مضيفًا أن الهدنة وصلت الآن إلى أضعف مراحلها.

ودافعت إيران الإثنين عن موقفها، مؤكدة أن مطالبها مشروعة وتتمحور حول إنهاء الحرب، ورفع الحصار البحري الأمريكي، واستعادة صادرات النفط الإيرانية.

كما طالبت طهران بتعويضات عن أضرار الحرب، ورفع العقوبات، والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز.

وأعادت هذه التصريحات تجديد المخاوف بشأن مستقبل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والوقود العالمية.

كان النفط قد تراجع بشدة الأسبوع الماضي على خلفية توقعات باقتراب واشنطن وطهران من تحقيق انفراجة دبلوماسية، لكن هذه الآمال تلاشت بعد تصريحات ترامب الأخيرة.

وحذر أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، هذا الأسبوع من أنه حتى إذا أُعيد فتح المضيق فورًا، فقد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تعود تدفقات النفط العالمية إلى طبيعتها.

كما يراقب المستثمرون الاجتماع المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في بكين لاحقًا هذا الأسبوع، والذي قد يشمل مناقشات حول الصراع الإيراني، والتجارة، وأمن الطاقة.