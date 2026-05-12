كينيا: القارة الإفريقية بحاجة لشراكات دولية لدعم التنمية
متى يسقط حق الزوج في نفي النسب؟.. مشروع قانون الأسرة للمسيحين يجيب
مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم تريلا ونقل بجمصة
عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو
إعلامي: الأهلي ليس لديه أي نية لبيع أو التفريط في إمام عاشور
الرئيس الكيني: أفريقيا مسرح للصراعات والهجرات الداخلية .. ويجب علاج الفقر
موعد مباراة النصر والهلال في قمة الدوري السعودي والقنوات الناقلة
لبنان: 6 شهداء و7 جرحى في غارة على كفردونين.. وتصعيد إسرائيلي واسع
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على جهات مرتبطة ببيع النفط الإيراني للصين
الرئيس الكيني: نعمل على دعم تقدم أفريقيا وشعبها والأجيال المقبلة
الرئيس الكيني: أفريقيا تحتاج 170 مليار دولار سنويا للاستثمار في البنية التحتية
12 ساعة شهريًا.. لماذا استحدثت الحكومة "الاستزارة" بمشروع قانون الأسرة
أخبار العالم

وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. استقرار أسعار النفط بعد قفزة قوية

أ ش أ

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير خلال التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء، بعدما قفزت بنحو 3% في الجلسة السابقة، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وقف إطلاق النار مع إيران أصبح "على أجهزة الإنعاش"؛ ما بدد الآمال بالتوصل إلى حل سريع للصراع.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بنسبة 0.3% إلى 104.52 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنسبة 0.3% إلى 98.33 دولار للبرميل؛ وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

وظلت معنويات السوق خاضعة لمخاوف من أن يؤدي الصراع المستمر منذ 10 أسابيع إلى مزيد من التشدد في الإمدادات العالمية، خاصة بعد رفض ترامب أحدث رد من طهران على مقترح سلام مدعوم من الولايات المتحدة، واصفًا إياه بأنه غير مقبول تمامًا.

ووصف ترامب الرد الإيراني بأنه "قطعة قمامة"، مضيفًا أن الهدنة وصلت الآن إلى أضعف مراحلها.

ودافعت إيران الإثنين عن موقفها، مؤكدة أن مطالبها مشروعة وتتمحور حول إنهاء الحرب، ورفع الحصار البحري الأمريكي، واستعادة صادرات النفط الإيرانية.

كما طالبت طهران بتعويضات عن أضرار الحرب، ورفع العقوبات، والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز.

وأعادت هذه التصريحات تجديد المخاوف بشأن مستقبل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والوقود العالمية.

كان النفط قد تراجع بشدة الأسبوع الماضي على خلفية توقعات باقتراب واشنطن وطهران من تحقيق انفراجة دبلوماسية، لكن هذه الآمال تلاشت بعد تصريحات ترامب الأخيرة.

وحذر أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، هذا الأسبوع من أنه حتى إذا أُعيد فتح المضيق فورًا، فقد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تعود تدفقات النفط العالمية إلى طبيعتها.

كما يراقب المستثمرون الاجتماع المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في بكين لاحقًا هذا الأسبوع، والذي قد يشمل مناقشات حول الصراع الإيراني، والتجارة، وأمن الطاقة.

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

بعد 3 أيام بحث.. شِباك الصيادين تنتشل جثتى الشابين الغارقين فى نيل قنا | صور

تسليم شهادات محو الأمية بأسقفية الخدمات بأسيوط الجديدة

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة بؤر تجمعات القمامة التاريخية

محافظ أسيوط: إزالة 29 حالة تعد على أراضي الدولة والزراعة ضمن الموجة الـ29 للإزالات

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

هيونداي وكيا ومرسيدس .. تفاصيل ‏مزاد سيارات جمارك بورسعيد القادم ‏

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

