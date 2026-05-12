أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن التقاضي عن بعد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل يفتتح الدورة التدريبية الاولى لقضاه محاكم الجنايات للتدريب على منظومة التقاضي عن بعد.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن سيتم المحاكمة عن بعد والمتهم في محبسه والمحامي أيضا عن بعد، مشيرا إلى أن سيتم تطبيق هذه المنظومة في بداية شهر أكتوبر المقبل.

وأكمل أحمد موسى، أن هذا الأمر يضمن أعلى درجات الدقة والسرعة، متابعا أن هذا الأمر يواكب توجهات الجمهورية الجديدة وتحفظ الحقوق، ولن يكون هناك عدالة ناقصة.

التقاضي عن بعد ينطلق اكتوبر المقبل

وتابع أن “تجربة جديدة في مصر.. شهر اكتوبر المقبل سيتم تطبيق منظومة التقاضي عن بعد.. ستتم المحاكمة عن بعد والمتهم في محبسه والمحامي أيضا عن بعد.. اتمنى ان يتم دعوة كل وسائل الإعلام لمشاهدة عملية التطبيق العملي لهذه المنظومة”.



