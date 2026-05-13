الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم طلائع الجيش

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، بأداء خالد عوض نجم نادي طلائع الجيش ، مؤكدا اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقته.

وقال فرج عامر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"خالد عوض احسن باك رايت في مصر وهو لاعب طلائع الجيش ، في كلام كتير مباشر بينة وبين مسيولي الاهلي ليس لة وكيل وسوف يكون من لاعبي الاهلي علي ماهو ظاهر من الاحداث بداية الموسم القادم".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحضيرًا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري على ملعب برج العرب، في ختام منافسات الموسم.

وكان الأهلي قد واصل نتائجه الإيجابية بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.