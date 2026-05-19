بين الضغوط الاقتصادية والتلويح بالحرب.. هل تقترب المواجهة الكبرى مع إيران ؟

تشهد الساحة الدولية تصاعداً ملحوظاً في حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب مرحلة أكثر خطورة قد تدفع المنطقة نحو مواجهة مفتوحة.

فبين التحركات العسكرية المكثفة، والضغوط الاقتصادية المتصاعدة، تتجه الأزمة إلى نقطة تبدو فيها كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

وتواصل واشنطن رفع سقف تهديداتها ضد طهران، حيث تحدثت تقارير أميركية عن استعدادات عسكرية وخطط جاهزة للتحرك حال فشل المسار الدبلوماسي، بينما تسعى الإدارة الأميركية إلى تضييق الخناق الاقتصادي على إيران عبر العقوبات والحصار البحري، في محاولة لإجبارها على تقديم تنازلات في الملفات العالقة.





في المقابل، تؤكد إيران أنها لن تخضع للضغوط، مشيرة إلى استمرار الاتصالات غير المباشرة مع واشنطن عبر وسطاء إقليميين، رغم تعثر المفاوضات وتبادل الاتهامات بين الجانبين.

كما تحاول طهران الحفاظ على أوراق قوتها الاستراتيجية، خاصة في منطقة الخليج ومضيق هرمز الذي يمثل شرياناً حيوياً للطاقة العالمية.





ويرى مراقبون أن المنطقة تعيش حالياً حالة “هدوء ما قبل العاصفة”، خاصة مع تصاعد التحشيد العسكري الأميركي في مياه الخليج، وتزايد الحديث عن احتمالات توجيه ضربات عسكرية تستهدف منشآت إيرانية أو مواقع مرتبطة بحلفاء طهران في المنطقة.





ورغم استمرار التحركات الدبلوماسية الدولية لتجنب الانفجار، فإن تعقيد الملفات السياسية والأمنية، إلى جانب انعدام الثقة بين الطرفين، يجعل فرص التهدئة أكثر صعوبة، في وقت يترقب فيه العالم ما إذا كانت الأزمة ستُحل عبر التفاوض أم ستتحول إلى مواجهة قد تعيد رسم خريطة الشرق الأوسط بالكامل.



