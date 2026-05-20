مصادر: خالد الدرندلي رئيسا لبعثة منتخب مصر في كأس العالم

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن اسناد مهمة رئاسة بعثة منتخب مصر في كأس العالم لـ خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

ويترقب عشاق الكرة المصرية مشاركة منتخب مصر لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وسط آمال كبيرة بتحقيق ظهور تاريخي في النسخة الاستثنائية التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

وأسفرت قرعة المونديال التي أقيمت في مركز جون كينيدي للفنون عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات منتخب بلجيكا لكرة القدم ومنتخب إيران لكرة القدم ومنتخب نيوزيلندا لكرة القدم في مجموعة تبدو قوية وتحمل مواجهات مرتقبة للفراعنة.

مواعيد مباريات منتخب مصر بتوقيت القاهرة

منتخب مصر × منتخب بلجيكا

15 يونيو – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر × منتخب نيوزيلندا

22 يونيو – الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر × منتخب إيران

27 يونيو – الساعة 6:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق انطلاقة قوية خلال مشواره بالمجموعة السابعة خاصة مع الطموحات الكبيرة للجماهير المصرية في عبور الدور الأول وكتابة صفحة جديدة في تاريخ مشاركات الفراعنة بالمونديال.