قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نبيل العربي والمشاط: اتفاق لدعم تنفيذ الأولويات التنموية للدول العربية
أحمد موسى : الأرجنتين شوهت نفسها في النهائي .. والحرام لا يدوم
أسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر
بتعليق صادم | ميسي يكسر صمته بعد خسارة نهائي المونديال
بعد هذا الموقف | وزير النقل يكافئ المواطنة ليلى الأنصاري بوظيفة في أبيلا مصر
أجسام طائرة بالأجواء .. دوي صافرات الإنذار في الأردن
ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون
تعديلات قانون الضريبة العقارية تحدد مواعيد الإقرار وآلية التقديم
الليبي عبد المنعم عكاشة يقترب من الانضمام للدوري المصري
المهن التمثيلية تعقد اجتماعاً لمناقشة آليات تفعيل قانون حق الأداء العلني
طلاب هندسة عين شمس يحصدون المركز الأول عالميًا في مسار الذكاء الاصطناعي بمسابقة فورمولا الطلاب
هيئة المحطات النووية ترد على الادعاءات المتداولة بشأن إجراءات السلامة خلال تركيب وعاء ضغط المفاعل بالوحدة الثانية في الضبعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاوضات جدية مع جوارديولا لتدريب منتخب إيطاليا

جوارديولا
جوارديولا
مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية عن مفاوضات جادة مع المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا لإقناعه بتدريب منتخب إيطاليا، سعيا لتصحيح مسار الفريق بعد فشله في التأهل لكأس العالم لكرة القدم في النسخ الثلاث الأخيرة.

وذكرت شبكة سكاي الإيطالية أن باولو مالديني المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة الإيطالي، وليوناردو مستشار الاتحاد زارا جوارديولا في مدينة برشلونة خلال عطلة نهاية الأسبوع لبحث إمكانية التعاقد معه.

وأشار التقرير إلى أنه لا توجد مؤشرات أولية بشأن موافقة جوارديولا على تولي المسؤولية، وذلك بعد رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي الذي قضى بين جدرانه 10 سنوات.

وفشل منتخب إيطاليا، بطل العالم أربع مرات، في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي في مارس الماضي، مما أدى للإطاحة بمدرب الفريق جينارو جاتوزو، ومدير الفريق جيانلويجي بوفون، ورئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييل جرافينا.

وانتخب جيوفاني مالاجو، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية ورئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد الشتوي في ميلانو/كورتينا، رئيسا جديدا لاتحاد الكرة الإيطالي، واستعان مالاجو بأسطورة ميلان مالديني في منصب المدير الفني للاتحاد.

ويبقى منتخب إيطاليا بلا مدرب، وسيكون التعاقد مع جوارديولا بمثابة دفعة قوية في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققها المدرب الإسباني الفائز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي وبرشلونة، إضافة إلى 12 لقب دوري محلي مع نفس الناديين إضافة إلى بايرن ميونخ الألماني.

رفض مالاجو

ورفض مالاجو التعليق على إمكانية التعاقد مع جوارديولا، مضيفا عبر شبكة سكاي أن قائمة المرشحين لن تضم الثنائي روبرتو مانشيني وأندريا بيرلو فقط.

يذكر أن مانشيني قاد منتخب إيطاليا للتتويج بلقب أمم أوروبا في 2021 أثناء توليه المسؤولية خلال الفترة بين عامي 2018 و2023,

جوارديولا إيطاليا كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

نتنياهو

قبل انتخابات أكتوبر .. سفير مصر الأسبق في إسرائيل يكشف نقاط ضعف نتنياهو

دي فانس و نتنياهو

لوقف التصعيد ضد إيران.. دي فانس يسعى لإغلاق البيت الأبيض أمام نتنياهو قبل لقائه بترامب

قط

قطر وكندا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

بالصور

أسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر

شيفروله لانوس موديل 2019
شيفروله لانوس موديل 2019
شيفروله لانوس موديل 2019

طلاب هندسة عين شمس يحصدون المركز الأول عالميًا في مسار الذكاء الاصطناعي بمسابقة فورمولا الطلاب

فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس
فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس
فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس

هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة

هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة
هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة
هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة

من أول جرام.. أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

فيديو

نهائي مونديال٢٠٢٦

نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد