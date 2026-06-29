رسميا.. الكشف عن خليفة جوارديولا في مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده رسميا مع الإيطالي إنزو ماريسكا لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تمثل عودة قوية للمدرب الإيطالي إلى صفوف النادي السماوي، ولكن هذه المرة على رأس الهيكل الفني للفريق.

وقد وقع ماريسكا مع إدارة بطل إنجلترا على عقد يمتد لثلاثة مواسم متتالية، ليستمر في قيادة السيتيزنز حتى صيف عام 2029، محملًا بطموحات كبيرة وخبرات واسعة اكتسبها خلال مسيرته التدريبية المميزة في الملاعب الإنجليزية والأوروبية.

تأتي عودة إنزو ماريسكا إلى ملعب “الاتحاد” لتسجل الولاية الثالثة له داخل جدران النادي الإنجليزي العريق، ويمتلك المدرب الإيطالي مسيرة حافلة بالنجاحات، حيث يرى مجلس إدارة النادي أنه الرجل الأنسب لقيادة المرحلة المقبلة، والحفاظ على المكتسبات الكبيرة التي حققها الفريق في السنوات الأخيرة وتطويرها بشكل مستمر.

رحيل جوارديولا

يذكر أن بيب جوارديولا قد رحل عن تدريب مانشستر سيتي بنهاية الموسم المنقضي.