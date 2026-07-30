أمين سر "إسكان النواب" يُشيد بشفافية إعلان نتائج تحقيقات حادث ميناء دمياط

أعرب النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن بالغ تقديره للدولة المصرية وكافة مؤسساتها المعنية، لما اتسمت به إدارة الأزمة من شفافية عالية ومسؤولية وطنية في إعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام حول حادث تعرض سفينتين بميناء دمياط، مشيرًا إلى أن هذا التعامل العاجل يُكرّس نهجًا مؤسسيًا واعيًا يقوم على إطلاع المواطنين على الحقائق أولًا بأول، وقطع الطريق أمام الشائعات والتأويلات، بما يعزز ثقة الشارع في مؤسسات دولته.



وأكد "طاهر" في تصريحات له اليوم، الجاهزية الكاملة والوقوف التام خلف القيادة السياسية في كافة ما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري، مشددًا على الرفض القاطع لأي اعتداء أو محاولات خبيثة تستهدف استدراج مصر أو جرّها إلى دائرة الصراعات الإقليمية، ومؤكدًا أن السيادة المصرية خط أحمر، وأن ثبات الدولة وقدرتها على إدارة كافة الملفات بحكمة واقتدار هو الصخرة التي تتحطم عليها كل المخططات.

التعامل مع القضايا القومية

وفي السياق ذاته، شدد أمين سر لجنة الإسكان على الدور الحيوي للإعلام الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، داعيًا وسائل الإعلام كافة إلى التعامل مع القضايا القومية بأعلى درجات المهنية والمسؤولية، وأن تكون دائمًا حصنًا وسندًا للدولة في مواجهة التحديات.



واختتم النائب محمود طاهر تصريحاته بالإشادة بالنموذج المشرّف الذي قدمه الإعلام الوطني في تناوله لهذه الأزمة، قائلاً: "إننا بحاجة دائمًا إلى إعلامٍ يبني ويساند، يزن الأمور بميزان مصلحة الوطن، ولا يتعجل أو يهدم. وما شاهدناه من تناول إعلامي متزن يُعبر عن وعي عميق بأبعاد الأمن القومي، ويؤكد أن الإعلام الشريف هو القوة الناعمة والدعامة الأساسية لاستقرار الوطن وحماية وعي مواطنيه".