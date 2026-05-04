رئيس وزراء أرمينيا يجتمع بزيلينسكي على هامش قمة الجماعة السياسية الأوروبية

أعلنت الحكومة الأرمينة، اليوم /الإثنين/، أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اجتمع بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة الجماعة السياسية الأوروبية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء- في بيان بثته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية- أن الجانبين بحثا معًا آفاق تطوير علاقات التعاون الثانائي بين أرمينيا وأوكرانيا، مؤكدين أهمية تعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان أيضًا إلى أن الجانبين تبادلا الآراء حول القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما شددا على ضرورة دفع السلام والاستقرار المستمر.

وأكد رئيس وزراء أرمينيا في وقت سابق أهمية هذه القمة الأوروبية على الصعيد العالمي في ضوء التحديات الحالية في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وأعرب باشينيان عن أمله في أن تصبح هذه القمة، حدثًا تاريخيًا للسلام والاستقرار الدوليين متمنيًا أن تجرى مفاوضات مثمرة وموضوعية لتحقيق هذا الهدف،