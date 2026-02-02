فيلم ميلا نيا ترامب يحقق ايرادات كبيرة



تحدثت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ميلانيا ترامب، خلال حضورها العرض الأول للفيلم الوثائقي "ميلانيا" في مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية.

أعيدت تسميته مؤخرًا ليشمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، في 29 يناير 2026.



روّج الرئيس دونالد ترامب للفيلم الوثائقي "ميلانيا " واصفًا إياه بأنه "فيلم لا يُفوّت"، وحقق الفيلم، الذي يتناول حياة ميلانيا ترامب، إيرادات فاقت التوقعات بلغت 7 ملايين دولار أمريكي، وفقًا لتقديرات الاستوديوهات يوم الأحد.

كان عرض "ميلانيا" حدثًا فريدًا من نوعه، حيث دفعت استوديوهات أمازون إم جي إم 40 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق عرضه، بالإضافة إلى حوالي 35 مليون دولار أمريكي لتسويقه، مما جعله أغلى فيلم وثائقي على الإطلاق.

اخرج الفيلم بريت راتنر، الذي كان قد مُنع من هوليوود منذ عام 2017، وعُرض لأول مرة في 1778 دار عرض سينمائي خلال فترة ولاية ترامب الثانية المضطربة.

على الرغم من أن هذا النجاح كان سيُعتبر فشلًا لمعظم الأفلام ذات التكاليف الباهظة، إلا أن "ميلانيا" حقق نجاحًا كبيرًا بمعايير الأفلام الوثائقية. يُعد هذا أفضل افتتاح لفيلم وثائقي، باستثناء أفلام الحفلات الموسيقية، منذ 14 عامًا.