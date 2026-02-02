قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتراحات برلمانية لمضاعفة إيرادات الدولة بلا ضرائب جديدة
رضا عبد العال: المنتخب مع حسام حسن لم يقدم الأداء المنتظر ويلعب بطريقة "حلق حوش"
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية
الرئيس الصيني يدعو لاعتماد اليوان عملة احتياط عالمية
القاهرة الإخبارية: مصر استقبلت منذ اندلاع الأزمة في 2023 أكثر من 8 آلاف مصاب فلسطيني
مدرب كامويش السابق يشيد بصفقة الأهلي الجديدة
رئيس الأركان الإيرانية: نحن على أتم استعداد للمواجهة والرد بطريقة انتقامية
مصادر: إسرائيل تنتظر وثيقة أمريكية منظمة بآلية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
فتح معبر رفح.. طوارئ بمستشفيات سيناء لاستقبال مصابي غزة
مهاجم الأهلي : طموحنا التتويج بدورى أبطال أفريقيا
بث مباشر.. تشغيل معبر رفح بشكل رسمي
غرامة وحبس 6 أشهر.. عقوبة امتناع موظف عام عن العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيلم ميلا نيا ترامب يحقق ايرادات كبيرة

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
محمد على


تحدثت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ميلانيا ترامب، خلال حضورها العرض الأول للفيلم الوثائقي "ميلانيا" في مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية. 

 أعيدت تسميته مؤخرًا ليشمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، في 29 يناير 2026. 


روّج الرئيس دونالد ترامب للفيلم الوثائقي "ميلانيا " واصفًا إياه بأنه "فيلم لا يُفوّت"، وحقق الفيلم، الذي يتناول حياة ميلانيا ترامب، إيرادات فاقت التوقعات بلغت 7 ملايين دولار أمريكي، وفقًا لتقديرات الاستوديوهات يوم الأحد.

كان عرض "ميلانيا" حدثًا فريدًا من نوعه، حيث دفعت استوديوهات أمازون إم جي إم 40 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق عرضه، بالإضافة إلى حوالي 35 مليون دولار أمريكي لتسويقه، مما جعله أغلى فيلم وثائقي على الإطلاق.

 اخرج الفيلم بريت راتنر، الذي كان قد مُنع من هوليوود منذ عام 2017، وعُرض لأول مرة في 1778 دار عرض سينمائي خلال فترة ولاية ترامب الثانية المضطربة.

على الرغم من أن هذا النجاح كان سيُعتبر فشلًا لمعظم الأفلام ذات التكاليف الباهظة، إلا أن "ميلانيا" حقق نجاحًا كبيرًا بمعايير الأفلام الوثائقية. يُعد هذا أفضل افتتاح لفيلم وثائقي، باستثناء أفلام الحفلات الموسيقية، منذ 14 عامًا. 

أخبار الولايات المتحدة السيدة الأولى ميلانيا ترامب حياة ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي ترامب دونالد ترامب اسم الرئيس ملايين دولار أمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

هلال رمضان

مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

فتح معبر رفح جزئيًا اليوم بقيود أمنية إسرائيلية مشددة و تنسيق الاتحاد الأوروبي

فتح معبر رفح جزئيًا اليوم بقيود أمنية إسرائيلية مشددة و تنسيق الاتحاد الأوروبي

كوستاريكا : المرشحة اليمينية "لورا فرنانديز" تفوز بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى

كوستاريكا : المرشحة اليمينية "لورا فرنانديز" تفوز بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى

ميلانيا ترامب

فيلم ميلا نيا ترامب يحقق ايرادات كبيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد