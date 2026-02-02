عاهل البحرين يؤكد عمق علاقات الشراكة مع فرنسا والتطلع الدائم لتعزيزها

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عمق علاقات الشراكة المتميزة التي تجمع بين بلاده وفرنسا، والتطلع الدائم إلى دعمها وتنميتها في كافة المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم /الإثنين/، السفير الفرنسي لدى البحرين إيريك جيرو تيلم، حيث تسلم الملك حمد بن عيسى رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتعلق بالعلاقات التاريخية الوطيدة، وسبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشاد الملك حمد بجهود الرئيس ماكرون وحرصه الدائم على توطيد روابط الصداقة المتينة، وتطوير أوجه التعاون والعمل المشترك البناء مع البحرين، منوهًا بالدور الفاعل لفرنسا، وإسهاماتها مع المجتمع الدولي في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الإقليمي والعالمي.