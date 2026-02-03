خطر يهددك في صمت.. كل ما لاتعرفه عن الضغط المرتفع

يعتبر الضغط المرتفع من الأمراض المزمنة التي يعاني منها الكثير، وارتفاع ضغط الدم غالبًا لا يظهر بأعراض واضحة، لذلك يسمى “القاتل الصامت”، والمتابعة المنتظمة ضرورية لتجنب مضاعفاته مثل الجلطات والسكتات القلبية.

أولًا: أسباب ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يحدث عندما يزداد قوة دفع الدم على جدران الشرايين، وقد يكون ذلك نتيجة مجموعة عوامل، منها:

عوامل وراثية

وجود تاريخ عائلي لارتفاع الضغط يزيد من احتمالية الإصابة.

العمر والجنس

تزداد احتمالية الإصابة مع التقدم في العمر.

الرجال أكثر عرضة قبل سن الـ55، بينما النساء تزداد لديهن بعد سن اليأس.

السمنة وزيادة الوزن

زيادة الدهون تؤثر على وظيفة الأوعية الدموية وتزيد الضغط.

نمط الحياة غير الصحي

الإفراط في تناول الملح.

قلة النشاط البدني.

التدخين وشرب الكحول.

التوتر النفسي المستمر.

الأمراض المزمنة

السكري وأمراض الكلى تؤثر على تنظيم ضغط الدم.

عوامل أخرى

بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل أو أدوية التهاب المفاصل.

اضطرابات النوم مثل توقف التنفس أثناء النوم.



ثانيًا: طرق علاج ارتفاع ضغط الدم

1. تغييرات نمط الحياة

تخفيف الوزن إذا كان زائدًا.

الالتزام بنظام غذائي صحي: غني بالخضار والفواكه، قليل الملح والدهون.

ممارسة الرياضة بانتظام: 30 دقيقة يوميًا على الأقل.

الإقلاع عن التدخين والكحول.

تقليل التوتر: عن طريق التأمل، اليوغا، أو ممارسة الهوايات.

2. الأدوية

تُستخدم حسب توصية الطبيب وتشمل:

مدرات البول: لتقليل حجم الدم.

حاصرات بيتا: لتقليل قوة ضربات القلب.

مثبطات ACE أو ARBs: لتوسيع الأوعية الدموية.

حاصرات قنوات الكالسيوم: لتخفيف توتر العضلات في الأوعية.

3. المتابعة الطبية المنتظمة

قياس الضغط بشكل دوري.

متابعة وظائف الكلى والقلب.

ضبط الأدوية حسب الحاجة.

