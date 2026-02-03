قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
طهران تفتح باب التفاوض النووي بشروط... تعرف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بسعر خيالي.. دينا طلعت تتألق بساعة يد تثير السوشيال ميديا

ظهرت سيدة الأعمال دينا طلعت، زوجة الإعلامي المعروف عمرو أديب، بإطلالة أنيقة تلفت الأنظار خلال مناسبتها الأخيرة، حيث اختارت ساعة باتيك فيليب "نوتيلس" نسائية تعكس ذوقها الرفيع وحبها للفخامة.

وتتميز الساعة بقياس 32 مم، وصُنعت من الذهب الوردي عيار 18 قيراط، مع إطار مزين بـ46 ألماسة تضيف لمعانًا ورونقًا استثنائيًا على المعصم. ولم تقتصر التفاصيل الفاخرة على الإطار، بل جاء الميناء والأساور باللون البنفسجي، ما منح الساعة لمسة جريئة وعصرية تتناغم مع أي إطلالة.

وتُعد ساعة باتيك فيليب نوتيلس رمزًا للأناقة والتميز، فهي تجمع بين التصميم الكلاسيكي والفخامة المطلقة، ويُعرف عن هذه الماركة السويسرية اهتمامها بأدق التفاصيل والحرفية العالية في صناعة الساعات.

بلغ سعر الساعة 75,500 دولار أمريكي، ما يعكس قيمة الفخامة التي تقدمها، ويضعها ضمن فئة الساعات الفاخرة المقتناة عالميًا من قبل نخبة من عشاق المجوهرات الراقية.

اختيار دينا طلعت لهذه الساعة يؤكد اهتمامها بالتفاصيل الدقيقة في الإكسسوارات، ويعكس ذوقها الخاص في تنسيق القطع الفاخرة بما يتناسب مع مكانتها كإحدى سيدات الأعمال البارزات في مصر.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود حجازي

حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة بفندق شهير للتحريات

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أدعية ليلة النصف من شعبان

أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

الذهب

شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

النصف من شعبان

ماذا يفعل من فاته ليلة النصف من شعبان؟ .. أمامك فرصة للمغرب

ليلة النصف من شعبان انتهت

ليلة النصف من شعبان انتهت بأذان الفجر.. فهل خسرت دعاء المعجزات؟

المسجد النبوي

علي جمعة: ليلة النصف من شعبان تتنزل الرحمة ويُغفر للعباد إلا اثنين

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

