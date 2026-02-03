بسعر خيالي.. دينا طلعت تتألق بساعة يد تثير السوشيال ميديا

ظهرت سيدة الأعمال دينا طلعت، زوجة الإعلامي المعروف عمرو أديب، بإطلالة أنيقة تلفت الأنظار خلال مناسبتها الأخيرة، حيث اختارت ساعة باتيك فيليب "نوتيلس" نسائية تعكس ذوقها الرفيع وحبها للفخامة.

وتتميز الساعة بقياس 32 مم، وصُنعت من الذهب الوردي عيار 18 قيراط، مع إطار مزين بـ46 ألماسة تضيف لمعانًا ورونقًا استثنائيًا على المعصم. ولم تقتصر التفاصيل الفاخرة على الإطار، بل جاء الميناء والأساور باللون البنفسجي، ما منح الساعة لمسة جريئة وعصرية تتناغم مع أي إطلالة.

وتُعد ساعة باتيك فيليب نوتيلس رمزًا للأناقة والتميز، فهي تجمع بين التصميم الكلاسيكي والفخامة المطلقة، ويُعرف عن هذه الماركة السويسرية اهتمامها بأدق التفاصيل والحرفية العالية في صناعة الساعات.

بلغ سعر الساعة 75,500 دولار أمريكي، ما يعكس قيمة الفخامة التي تقدمها، ويضعها ضمن فئة الساعات الفاخرة المقتناة عالميًا من قبل نخبة من عشاق المجوهرات الراقية.

اختيار دينا طلعت لهذه الساعة يؤكد اهتمامها بالتفاصيل الدقيقة في الإكسسوارات، ويعكس ذوقها الخاص في تنسيق القطع الفاخرة بما يتناسب مع مكانتها كإحدى سيدات الأعمال البارزات في مصر.