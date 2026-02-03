ديكورات رمضان 2026.. جهز بيتك بأجواء روحانية تنشر البهجة

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يحرص كثيرون على تزيين منازلهم بلمسات رمضانية تعكس روح الشهر وتضفي اجواء من البهجة والدفء.

وتتنوع أفكار ديكور رمضان هذا العام بين البساطة والابداع، مع الاعتماد على عناصر تقليدية بروح عصرية تناسب مختلف المساحات والميزانيات.



تتصدر الفوانيس قائمة الديكورات الرمضانية، سواء المصنوعة من المعدن او الخشب او القماش، ويمكن توزيعها في اركان المنزل او تعليقها على الجدران والشرفات.

كما تبرز الزينات الضوئية ذات الاضاءة الدافئة كخيار عملي لخلق اجواء روحانية هادئة، خاصة عند استخدامها مع عبارات رمضانية مثل رمضان كريم او اهلا رمضان.



الوسائد والمفارش المزخرفة بنقوش شرقية والهلال والنجوم تضيف لمسة انيقة لغرف المعيشة، بينما يمكن تزيين طاولة السفرة بمفرش يحمل الوان رمضان التقليدية كالذهبي والاخضر مع اطباق واكسسوارات بسيطة تعكس هوية الشهر الكريم.



ولا تقتصر افكار ديكور رمضان على داخل المنزل فقط، اذ يمكن تزيين المداخل والنوافذ باستخدام زينة ورقية او فروع النخيل مع اضاءة خافتة، في خطوة تضفي ترحيبا مميزا بالشهر الفضيل.

وتعتمد صيحات هذا العام على الديكور البسيط غير المبالغ فيه، مع التركيز على التفاصيل الصغيرة التي تمنح المكان روحا رمضانية دافئة دون تكلف.