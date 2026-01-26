وفري في الميزانية.. طريقة عمل بانيه البطاطس والفراخ

يعد بانيه البطاطس والفراخ من الأكلات الاقتصادية التى تساعد على توفير الميزانية خاصة بعد ارتفاع أسعار شرائح البانيه في السنوات الأخيرة.

نكشف لكم طريقة عمل بانيه البطاطس والفراخ من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير بانيه البطاطس بالفراخ

دجاج مفروم

بطاطس مبشورة

بصل مبشور

دقيق

بيكنج بودر

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

ثوم بودرة

بصل بودرة

ملح

فلفل أسود

بيض

بقساط

زيت للقلي

طريقة عمل بانيه بالبطاطس والفراخ

في الكبة ضعي الدجاج المفروم والبطاطس والبصل المبشور واخفقيهم جيدا.

اضيفي الدقيق والبيكنج بودر والتوابل والملح والفلفل الأسود

وشكل الخليط شرائح

ضعي بانيه البطاطس في خليط البيض والملح والفلفل الأسود ثم البقسماط اقليه في الزيت الساخن.

قدمي بانيه البطاطس والفراخ مع شرائح الشيبس أو السلطة الخضراء أو الكاتشب والمايونيز وبالهنا والشفا.