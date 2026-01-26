لو عايز تفك حظر بيع بدري.. خبر يهم ملاك وحدات الإسكان الاجتماعي

أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الهدف الرئيسي من برامج الإسكان الاجتماعي الاستقرار الاجتماعي وليس الاستثمار او التجارة .

وقالت مي عبد الحميد في مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" تلقينا طلبات بأن بعض الناس احوالها تتحسن وهناك من يريد ان يفك حظر البيع قبل مدة الـ 7 سنوات الحظر ".

وأضافت مي عبد الحميد :" في عقد البيع يقوم المالك بدفع الفارق بين القيمة السوقية وثمن الوحدة التي حصل عليها في حالة رغبته في السداد قبل انتهاء مدة فك حظر البيع".

وتابعت مي عبد الحميد :" الدعم الذي يقدمه الصندوق للمواكن في الوحدات السكنية كبير وليس قليل ".

واكملت مي عبد الحميد :" حوالي 70 واحد تقدم بطلبات من أجل السداد المعجل لفك حظر البيع وماازال الأمر تجريبي وفي بدايته ".

ولفتت مي عبد الحميد :" قمنا بالإعلان عن 22 إعلان منذ بداية الصندوق وإن شاء الله سيكون هناك إعلانات قريبة لوحدات سكنية ".