أحمد موسى: مخطط تهجير الفلسطينيين مرفوض والدولة ثابتة على موقفها

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ما يجري حاليًا في الإقليم يكشف بوضوح عن وجود مخطط إسرائيلي يستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددًا على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترفض هذا المخطط بشكل قاطع، ولن تسمح بتمريره تحت أي ظرف.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الموقف المصري ثابت ولم يتغير منذ السابع من أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات وتحركات مهمة في هذا الملف، بعضها لم يتم الإعلان عنه في حينه، في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن مصر تعرضت خلال الفترة الماضية لضغوط مكثفة من أجل القبول بملف التهجير، مؤكدًا أن هذه الضغوط قادتها جماعة الإخوان الإرهابية إلى جانب بعض الأصوات والأبواق العربية، التي حاولت الزج بمصر في هذا المخطط، إلا أن الدولة المصرية كانت على قدر المسؤولية.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن الشعب المصري والقوات المسلحة يقفون صفًا واحدًا في مواجهة أي محاولات للمساس بالأمن القومي، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بتمرير أي سيناريو يستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حسابها.

في سياق متصل، أوضح موسى أن العالم يتجه خلال المرحلة المقبلة إلى تنظيم آلية لإدارة حركة الدخول والخروج من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة بمسؤولياتها تجاه حدودها، بينما تقع المسؤولية على الجانب الآخر فيما يتعلق بفتح المعابر من جهة الاحتلال، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر لم تُغلق معبر رفح من جانبها.

وأكد ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، مشددًا على أن خروج الفلسطيني من أرضه يعني فقدان حق العودة نهائيًا، وهو ما ترفضه مصر بشكل كامل. كما أشار إلى وجود دعم دولي متزايد، من ضمنه تحركات دولية وأمريكية، تهدف إلى حماية الفلسطينيين وضمان بقائهم على أراضيهم.

وتابع موسى أن الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي يتحملون ضغوطًا هائلة، إلا أن القيادة السياسية تمتلك صبرًا وإرادة قوية في إدارة هذا الملف شديد الحساسية، مؤكدًا أن هناك محاولات متعددة كانت تهدف إلى توريط مصر، لكن القيادة تدرك جيدًا مصالح الدولة وقدراتها، وأن كل خطوة محسوبة بدقة ولها ثمن كبير.

واختتم الإعلامي أحمد موسى تصريحاته بالإشارة إلى كلمات الرئيس السيسي خلال احتفالية كلية الشرطة، والتي أكد فيها أن المصريين يجب أن يكونوا فخورين ببلدهم، مشددًا على أن مصر مستهدفة، لكنها لن تسمح لأي طرف بتنفيذ مخططاته ضدها، مؤكدًا أن مصر تسعى دائمًا إلى السلام والتنمية، ولم تعتدِ أو تتآمر على أحد، لكنها قادرة على الدفاع عن نفسها بكل قوة.