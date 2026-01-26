قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعادة إعمار غزة تبدأ خلال فبراير المقبل.. تفاصيل
بايرن ميونخ يحسم موقف الإنجليزي هاري كين
أسماء الفائزين في سكن لكل المصريين 7.. بيان هام من وزارة الإسكان بشأن المستحقين
لو عايز تفك حظر بيع بدري.. خبر يهم ملاك وحدات الإسكان الاجتماعي
الحجز ينتهي خلال ساعات.. كيف تحصل على شقة عبر منصة مصر العقارية؟
ضغط أمريكي على إسرائيل.. فتح معبر رفح ودخول حكومة غزة خلال 48 ساعة
الإفتاء: أفضل وقت لإخراج العقيقة يكون في اليوم الـ7 من الولادة.. وهذا حكم تركها
أحمد موسى: الضغوط علينا كبيرة واللي هيقرب هيشوف الوش التاني| فيديو
أحمد موسى: محاولات مكثفة لفرض التهجير على مصر والدولة تواجه المخطط بإرادة صلبة
الطقس غدا.. نشاط رياح وأتربة وفرص أمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
متوسط سعر الدولار في مصر ختام الإثنين
أحمد موسى: لا مبررات أمام نتنياهو لاستمرار إغلاق رفح والمعبر المصري مفتوح منذ البداية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الحجز ينتهي خلال ساعات.. كيف تحصل على شقة عبر منصة مصر العقارية؟

الإسكان
الإسكان
أحمد أيمن

أعلنت منصة مصر العقارية عن فتح باب الحجز الإلكتروني في عدد من المشروعات السكنية الجديدة، وذلك خلال ساعات قليلة اعتبارًا من يوم الاثنين 26 يناير 2026 وحتى مساء الثلاثاء 27 يناير 2026. 

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، سواء من متوسطي الدخل أو الراغبين في السكن الحر، وتيسير إجراءات الحجز عبر المنصة الرقمية الرسمية.

مشروع الإسكان بالسويس الجديدة 

تشمل المشروعات المتاحة للحجز أربعة مشاريع رئيسية في القاهرة الكبرى والمحافظات، تقدم وحدات بمساحات وأسعار مختلفة تناسب إمكانات المتقدمين، مع توفير شروط واضحة لكراسة الشروط الخاصة بكل مشروع. 

أول هذه المشروعات هو الإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة، حيث تتوفر وحدات سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا تقريبًا، بسعر يبدأ من حوالي مليون جنيه، مع ضرورة سداد مبلغ جدية الحجز المحدد بـ 150 ألف جنيه. 

ويمكن للمواطنين الراغبين في هذه الوحدات التقديم إلكترونيًا عبر الرابط الخاص بالمشروع على منصة مصر العقارية خلال الفترة المحددة. 

مشروع روضة العبور 

أما مشروع روضة العبور فيوفر وحدات ضمن مشروع “سكن مصر”، وتتنوع المساحات بين 102 و111 مترًا مربعًا، بأسعار تتراوح ما بين مليون و244 ألف جنيه و مليون و345 ألف جنيه. 

ويتيح هذا المشروع خيارات متعددة تتيح للمواطنين اختيار الوحدة التي تناسب احتياجاتهم المالية والمساحية. 

مشروع سكن مصر

وفي إطار تنوع الخيارات، يشمل الحجز كذلك مشروع سكن مصر في غرب قنا والمنصورة الجديدة، حيث تتراوح مساحة الوحدات بين 103 و133 مترًا مربعًا، بأسعار تتراوح بين مليون و235 ألف جنيه وحتى مليونين و115 ألف جنيه، مما يعكس اختلاف مستويات الوحدة السكنية والموقع. 

كما يتضمن الحجز مشروع جنة الذي يقدم وحدات بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا مربعًا، بأسعار تبدأ من مليون و750 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون و625 ألف جنيه، ما يتيح خيارات إضافية للراغبين في السكن ضمن مشروع متوسط أو متميز بحسب الإمكانات. 

خطوات التسجيل في منصة مصر

للراغبين في التقديم في مشروعات منصة مصر العقارية، هناك عدد من الخطوات الأساسية الواجب اتباعها عبر منصة مصر العقارية، وهي كالتالي: 

التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، ثم إنشاء حساب مستخدم جديد بإدخال البيانات الشخصية كاملة، مثل بطاقة الرقم القومي الصالحة ورقم الهاتف المرتبط باسم المستخدم، ثم إدخال اسم الأم الأول كما هو مذكور في شهادة الميلاد، والتأكد من إدخال رقم المصنع الموجود أسفل بطاقة الرقم القومي. 

بعد ذلك ينبغي مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل المتابعة، ثم الاتفاق والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالحجز. 

وعقب إنشاء الحساب وتفعيله عبر رسالة التأكيد، يمكن للمستخدم الانتقال لاختيار المشروع والوحدة السكنية المناسبة له، والاستمرار في استكمال المتطلبات الإلكترونية. 

في النهاية سيتم سداد مبلغ جدية الحجز عبر وسائل الدفع المعتمدة على المنصة لإتمام عملية التسجيل وإحراز مكان في قائمة الحاجزين. 

الإسكان مشروعات الإسكان منصة مصر العقارية خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية الإسكان الاجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

حالة الطقس

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

مبادرة «تحويشة» تحصد المركز الثالث في جائزة المبادرة الابتكارية الحكومية ضمن «جائزة مصر للتميز الحكومي»

تحويشة تحصد المركز الثالث للابتكار ضمن «جائزة مصر للتميز الحكومي»

معرض القاهرة الدولي للكتاب

محمد عبد القادر: روايتي الجديدة "تعددية إنسانية" تجمع 4 عوالم في صعيد واحد

استقرار أسعار السجائر في مصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026 محلي ومستورد

أسعار السجائر في مصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026 محلي ومستورد

بالصور

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

إطلاق النسخة الرابعة من رالي طويق للسيارات الكلاسيكية في العلا بالسعودية

رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية

عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه

عربيات مستعملة
عربيات مستعملة
عربيات مستعملة

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

المزيد