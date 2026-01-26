الحجز ينتهي خلال ساعات.. كيف تحصل على شقة عبر منصة مصر العقارية؟

أعلنت منصة مصر العقارية عن فتح باب الحجز الإلكتروني في عدد من المشروعات السكنية الجديدة، وذلك خلال ساعات قليلة اعتبارًا من يوم الاثنين 26 يناير 2026 وحتى مساء الثلاثاء 27 يناير 2026.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، سواء من متوسطي الدخل أو الراغبين في السكن الحر، وتيسير إجراءات الحجز عبر المنصة الرقمية الرسمية.

مشروع الإسكان بالسويس الجديدة

تشمل المشروعات المتاحة للحجز أربعة مشاريع رئيسية في القاهرة الكبرى والمحافظات، تقدم وحدات بمساحات وأسعار مختلفة تناسب إمكانات المتقدمين، مع توفير شروط واضحة لكراسة الشروط الخاصة بكل مشروع.

أول هذه المشروعات هو الإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة، حيث تتوفر وحدات سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا تقريبًا، بسعر يبدأ من حوالي مليون جنيه، مع ضرورة سداد مبلغ جدية الحجز المحدد بـ 150 ألف جنيه.

ويمكن للمواطنين الراغبين في هذه الوحدات التقديم إلكترونيًا عبر الرابط الخاص بالمشروع على منصة مصر العقارية خلال الفترة المحددة.

مشروع روضة العبور

أما مشروع روضة العبور فيوفر وحدات ضمن مشروع “سكن مصر”، وتتنوع المساحات بين 102 و111 مترًا مربعًا، بأسعار تتراوح ما بين مليون و244 ألف جنيه و مليون و345 ألف جنيه.

ويتيح هذا المشروع خيارات متعددة تتيح للمواطنين اختيار الوحدة التي تناسب احتياجاتهم المالية والمساحية.

مشروع سكن مصر

وفي إطار تنوع الخيارات، يشمل الحجز كذلك مشروع سكن مصر في غرب قنا والمنصورة الجديدة، حيث تتراوح مساحة الوحدات بين 103 و133 مترًا مربعًا، بأسعار تتراوح بين مليون و235 ألف جنيه وحتى مليونين و115 ألف جنيه، مما يعكس اختلاف مستويات الوحدة السكنية والموقع.

كما يتضمن الحجز مشروع جنة الذي يقدم وحدات بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا مربعًا، بأسعار تبدأ من مليون و750 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون و625 ألف جنيه، ما يتيح خيارات إضافية للراغبين في السكن ضمن مشروع متوسط أو متميز بحسب الإمكانات.

خطوات التسجيل في منصة مصر

للراغبين في التقديم في مشروعات منصة مصر العقارية، هناك عدد من الخطوات الأساسية الواجب اتباعها عبر منصة مصر العقارية، وهي كالتالي:

التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، ثم إنشاء حساب مستخدم جديد بإدخال البيانات الشخصية كاملة، مثل بطاقة الرقم القومي الصالحة ورقم الهاتف المرتبط باسم المستخدم، ثم إدخال اسم الأم الأول كما هو مذكور في شهادة الميلاد، والتأكد من إدخال رقم المصنع الموجود أسفل بطاقة الرقم القومي.

بعد ذلك ينبغي مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل المتابعة، ثم الاتفاق والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالحجز.

وعقب إنشاء الحساب وتفعيله عبر رسالة التأكيد، يمكن للمستخدم الانتقال لاختيار المشروع والوحدة السكنية المناسبة له، والاستمرار في استكمال المتطلبات الإلكترونية.

في النهاية سيتم سداد مبلغ جدية الحجز عبر وسائل الدفع المعتمدة على المنصة لإتمام عملية التسجيل وإحراز مكان في قائمة الحاجزين.