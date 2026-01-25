الإسكان الاجتماعي 2026.. تفاصيل حجز 37 ألف شقة كاملة التشطيب والمرافق والخدمات

تستعد وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة لطرح شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2026 ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مع التركيز على توفير وحدات سكنية مناسبة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

ومن المقرر بدء حجز الوحدات الجديدة خلال شهر مارس المقبل، مع تقديم تسهيلات مالية طويلة الأجل لتلبية احتياجات الشباب والأسر.

تفاصيل طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026

ويشمل الطرح 37 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب موزعة على عدد من المحافظات والمدن الجديدة، مع توفير تمويل عقاري وتقسيط يصل إلى 20 عاما لتسهيل اقتناء الوحدة السكنية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية لتوفير مسكن مناسب يواكب احتياجات المواطنين ويعزز جودة الحياة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن تبذل الدولة جهودا كبيرة لضمان استمرارية المشروعات السكنية، لا سيما مشروعات الإسكان الاجتماعي، كونها من أبرز الأدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تسعى الحكومة إلى تنفيذ خطط شاملة لإنشاء وحدات سكنية مدعومة بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل، مع توفير خدمات أساسية وبنية تحتية متكاملة تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب المدارس والمراكز الصحية.

خطوات الحجز الإلكتروني وضمان الشفافية

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي على أن عملية الحجز ستكون إلكترونية بالكامل لضمان الشفافية وسهولة الوصول للمواطنين، وذلك عبر:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي أو منصة مصر الرقمية.

- تسجيل البيانات الأساسية للمتقدم وتفعيل الحساب.

- الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالوحدات المطروحة.

رسوم التسجيل وآليات التقديم

ولتقديم طلب الحجز، يجب على المتقدمين دفع:

- 350 جنيها كمصاريف تسجيل.

- 350 جنيها رسوم إدارية عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

- مبلغ جدية الحجز الذي يحدد لاحقا وفق الوحدة المطلوبة.

مواصفات الوحدات والخدمات المتاحة

وتتميز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بتوفير:

- 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ.

- تسليم الوحدات كاملة المرافق والخدمات.

- مساحات خضراء، مدارس، ومناطق خدمية لتوفير بيئة متكاملة للسكان.

- تهدف هذه المبادرة إلى تقديم حلول سكنية متكاملة تضمن الراحة والاستقرار للشباب والأسر المصرية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية.

والجدير بالذكر، أن مع إطلاق شقق الإسكان الاجتماعي 2026، تؤكد وزارة الإسكان التزامها بتحقيق رؤية شاملة لتوفير مسكن كريم وآمن لكل المصريين، مع تقديم تسهيلات مالية وخدمات متكاملة تلبي احتياجات الأسر والشباب.

وهذه المبادرة ليست مجرد وحدات سكنية، بل خطوة نحو تحسين جودة الحياة وبناء مجتمعات مستدامة تضمن الاستقرار والراحة لكل مواطن.