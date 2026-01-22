قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
«لا ألم يُضاهي ألم فقدك» .. رضا البحراوي يُودّع والدته بكلمات مُؤثرة
وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لدعم المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الإسكان: استطعنا القضاء على 95%من العشوائيات في مصر.. والهدف مواجهة الأفكار السلبية الهادمة للوطن

وزير الإسكان
وزير الإسكان
فريدة محمد - ماجدة بدوى

كشف المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق عن زيادة نسبة التنمية العمرانية خلال 11 عاما الماضية  
وذلك نتيجة لزيادة مساحة الارض المستغلة.

وقال "الشربينى"خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان وابتضامن بـ مجلس الشيوخ: "مصر لم تستغل  عمرانيا منذ الخليقة وحتي عام 2014 الإ بنحو 7%من اجمالي مساحة مصر كلها ،وذلك حتى عام 2024، لافتا إلي إنه بنهاية هذا العام  تم إضافة  مدن الجيل الرابع والمدن المستدامة الخضراء ،ووصلنا لنحو 14% خلال عشر سنوات الماضية .

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  أن ماحدث جاء وفق خطة  للتنمية العمرانية الشامله لإنجاح تنفيذ هذة الخطة ،لذلك تم  تنفيذ المدن العمرانية الجديدة ،وكذلك  التوسع في المشروعات التى يتم تنفيذها في الريف المصري وهو مشروع حياة كريمة

وقال وزير الإسكان :حرصنا على معالجة أزمة العقارات غير الأمنة والعسوائية والتى عانت من غياب المرافق مما أدي إلي التلوث البيئي ومعاناة ساكنى هذه المناطق من الأمراض ،بالإضافة إلي توارث عادات سيئة أدي إلي سلبيات في التعامل مع الوطن  ونشر أفكار مضره بالمجتمع وبالتالي كان لابد من التدخل  من الدولة .
وقال :لم يكن تصرف الحكومة في هذا الامر بتوفير يكن بديل ولكن القيادة السياسية وجهت بتوفير خطة متكاملة لتحقيق مفهوم جودة الحياة مما ساهم في القضاء على العشوائيات ومن أبرزها مثلث ماسبيرو وعزبة أبو قرن وبطن الزير وسور مجري العيون .وقال :استطعنا القضاء على 95%من العشوائيات في مصر .

وشدد وزير الإسكان خلال اجتماع اللجنة البرلمانية على  الحد من النمو العشوائي .وقال :الدولة خسرت الأف الأفدنة نتيجة التوسع العمراني العشوائي لاستيعاب العمران حتى مماأدي إلي اهدار كثير من الأفدنه وتأثيرها على المحاصيل الزراعية .

وقال المهندس شريف الشربيني :كان لدينا توجه   في إنشاء المدن الجديدة ،كان أمر  حتمي لوقف النمو العشوائي الذي يتم على الأرض الزراعية 
وقال :مصر لديها الأن نحو 61 مدينة من مدن   الجيل الثاني والثالث والرابع في مصر

وأستطرد وزير الإسكان قائلا :مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة بإجمالي 29 مدينة ذكية خضراء تحقق كافة معايير الذكاء الاصطناعي والاستدامة والبناء الأخضر 
و هناك نسب اشغال كبيرة داخل المدن الجديدة  ومن بينها مدينة  أكتوبر بواقع 70%.

وشدد على أهتمام الدولة بحماية التراث العمراني والثقافي للحفاظ هلى القاهرة الخديوية للحفاظ على عاصمتنا التى نعتز بها .

الإسكان وزير الإسكان شريف الشربيني البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

بوتين

مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة

ترشيحاتنا

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية يستقبل وفدين من باكستان والإمارات لبحث سُبُل تعزيز التعاون

حاكم الشارقة يستقبل أبناء القارئ عبد الباسط ويطلق تطبيق "المعين"

حاكم الشارقة يستقبل أبناء القارئ عبدالباسط عبدالصمد ويطلق تطبيق المعين

جدارية إسلامية

جدارية إسلامية حيّة تُزيّن جناح الأزهر لأول مرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد