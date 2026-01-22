وزير الإسكان: استطعنا القضاء على 95%من العشوائيات في مصر.. والهدف مواجهة الأفكار السلبية الهادمة للوطن

كشف المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق عن زيادة نسبة التنمية العمرانية خلال 11 عاما الماضية

وذلك نتيجة لزيادة مساحة الارض المستغلة.

وقال "الشربينى"خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان وابتضامن بـ مجلس الشيوخ: "مصر لم تستغل عمرانيا منذ الخليقة وحتي عام 2014 الإ بنحو 7%من اجمالي مساحة مصر كلها ،وذلك حتى عام 2024، لافتا إلي إنه بنهاية هذا العام تم إضافة مدن الجيل الرابع والمدن المستدامة الخضراء ،ووصلنا لنحو 14% خلال عشر سنوات الماضية .

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن ماحدث جاء وفق خطة للتنمية العمرانية الشامله لإنجاح تنفيذ هذة الخطة ،لذلك تم تنفيذ المدن العمرانية الجديدة ،وكذلك التوسع في المشروعات التى يتم تنفيذها في الريف المصري وهو مشروع حياة كريمة

وقال وزير الإسكان :حرصنا على معالجة أزمة العقارات غير الأمنة والعسوائية والتى عانت من غياب المرافق مما أدي إلي التلوث البيئي ومعاناة ساكنى هذه المناطق من الأمراض ،بالإضافة إلي توارث عادات سيئة أدي إلي سلبيات في التعامل مع الوطن ونشر أفكار مضره بالمجتمع وبالتالي كان لابد من التدخل من الدولة .

وقال :لم يكن تصرف الحكومة في هذا الامر بتوفير يكن بديل ولكن القيادة السياسية وجهت بتوفير خطة متكاملة لتحقيق مفهوم جودة الحياة مما ساهم في القضاء على العشوائيات ومن أبرزها مثلث ماسبيرو وعزبة أبو قرن وبطن الزير وسور مجري العيون .وقال :استطعنا القضاء على 95%من العشوائيات في مصر .

وشدد وزير الإسكان خلال اجتماع اللجنة البرلمانية على الحد من النمو العشوائي .وقال :الدولة خسرت الأف الأفدنة نتيجة التوسع العمراني العشوائي لاستيعاب العمران حتى مماأدي إلي اهدار كثير من الأفدنه وتأثيرها على المحاصيل الزراعية .

وقال المهندس شريف الشربيني :كان لدينا توجه في إنشاء المدن الجديدة ،كان أمر حتمي لوقف النمو العشوائي الذي يتم على الأرض الزراعية

وقال :مصر لديها الأن نحو 61 مدينة من مدن الجيل الثاني والثالث والرابع في مصر

وأستطرد وزير الإسكان قائلا :مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة بإجمالي 29 مدينة ذكية خضراء تحقق كافة معايير الذكاء الاصطناعي والاستدامة والبناء الأخضر

و هناك نسب اشغال كبيرة داخل المدن الجديدة ومن بينها مدينة أكتوبر بواقع 70%.

وشدد على أهتمام الدولة بحماية التراث العمراني والثقافي للحفاظ هلى القاهرة الخديوية للحفاظ على عاصمتنا التى نعتز بها .