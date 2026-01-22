قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلماني يطالب وزارة الاسكان بإعطاء أولوية لقرى النيل في حياة كريمة

وزير الاسكان
وزير الاسكان
ماجدة بدوى

طالب النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وزير الإسكان بأن تتضمن خطتا «حياة كريمة» في مرحلتيها الثانية والثالثة أولوية واضحة للقرى والمدن الواقعة على ضفاف نهر النيل، بهدف وقف الصرف وإلقاء المخلفات في النهر، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من مشروعات المعالجة الثلاثية، والحد من التعديات الناتجة عن إلقاء المخلفات الصلبة الزراعية.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، ذلك لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الحق في توفير سكن ملائم، حيث أكد عبد النبي أهمية حماية نهر النيل باعتباره مصدر الحياة الرئيسي للمصريين، وضرورة تكثيف الجهود الحكومية لمنع التلوث والحفاظ على الموارد المائية.


وفي سياق آخر، تطرق النائب علاء عبد النبي إلى ملف قانون الإيجار القديم، موضحًا أن المادة تلزم وزارة الإسكان بتدبير سكن بديل مماثل للمواطنين الذين سيتم إخلاؤهم. وأشار إلى رد وزير الإسكان الذي أفاد بأن عدد المتقدمين بطلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة بلغ نحو 66 ألف طلب حتى الآن.


وشدد عبد النبي على ضرورة استعداد الوزارة لتوفير سكن بديل لأكثر من 400 ألف أسرة، دون انتظار التسجيل على الموقع الإلكتروني فقط، مطالبًا بتمديد فترة التقديم لمدة عام أو عامين، مع ضرورة تجهيز عدد كافٍ من الوحدات السكنية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم تضرر المواطنين.

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

