ضبط ثلاثة إيرانيين متورطين في قرصنة وسطو مسلح بالمياه الإقليمية الكويتية

تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل الكويتي من ضبط طراد على متنه ثلاثة أشخاص من الجنسية الإيرانية، وذلك أثناء قيامهم بعمليات سطو مسلح وقرصنة بحرية.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، أن عملية الضبط جاءت عقب رصد هدف بحري غير معرّف يقترب من الشريط الحدودي البحري لدولة الكويت، حيث جرى استيقافه وفقا للإجراءات الأمنية المعتمدة، بعد محاولته الهروب والمناورة، وجرت السيطرة على الطراد وإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة.

وأشارت إلى أنه بعد استكمال أعمال البحث والتحري، تبين تورط المقبوض عليهم في تنفيذ عمليات قرصنة وسطو مسلح استهدفت لنجات صيد كويتية وقطعا بحرية أخرى في المنطقة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية استمرارها في تشديد الرقابة الأمنية على المياه الكويتية، وعدم التهاون مع أي جهة أو هدف يهدد أمن دولة الكويت وسلامة رواد البحر، مشددة على أن منتسبي خفر السواحل سيظلون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.