ترامب: حماس بذلت جهودًا جبارة في البحث عن رفات جثمان جفيلي

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع موقع أكسيوس يوم الاثنين، على ضرورة نزع حماس سلاحها كجزء من المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة.

نزع سلاح حماس

وقال ترامب قائلاً: "علينا الآن نزع سلاح حماس، كما وعدوا”، مشيدا بالحركة لجهودها الحثيثة في إعادة رفات الرقيب أول ران غفيلي، الذي عُثر على رفاته وأُعيدت إلى إسرائيل في وقت سابق من يوم الاثنين.

وقال واصفاً عملية البحث: "لقد بذلوا جهوداً جبارة لاستعادة الجثة. كانوا يعملون مع إسرائيل في هذا الشأن. يمكنكم أن تتخيلوا مدى صعوبة الأمر".

وأشار إلى أن عملية تحديد هوية رفات غفيلي والبحث عنها كانت "صعبة للغاية".

كما أوضح أنه تلقى معلومات من المبعوث الخاص لإدارته، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، تفيد بالعثور على رفات غفيلي، قبل أن يتحدث إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أعرب عن سعادته البالغة.

وأضاف: "هذا الأمر أكبر مما يتصوره الناس. فباستثناء عائلة غفيلي والناس في إسرائيل، لم يصدق أحد أننا سنستعيد جميع الرهائن. لقد كانت لحظة عظيمة. أرجو إبلاغ الوالدين أنني سعيد للغاية".