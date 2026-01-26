أحمد موسى: الضغوط علينا كبيرة واللي هيقرب هيشوف الوش التاني| فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك ضغوطًا تمارس على مصر لتمرير ملف التهجير، موضحًا أن من كان يضغط على الدولة هم جماعة الإخوان الإرهابية وبعض الأبواق العربية.

وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الشعب المصري والقوات المسلحة سيقفون أمام هذه المخططات ولن يسمحوا بتمرير خطة التهجير.

وأشار إلى أن إسرائيل لديها خطة للتهجير، موضحًا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ولن تسمح بهذا التهجير، مشيرًا إلى أن موقف الدولة لم يتغير منذ اتخاذ الإجراءات في 7 أكتوبر الماضي، وأن هناك تحركات كانت تُحضر دون الإعلان عنها.

مصالح الدولة وقدراتها

وأوضح أن الدولة المصرية والرئيس السيسي يتحملون ضغطًا وصبرًا وإرادة قوية، وكان فيه حملات عايزه تورطنا في كدة، لكن الرئيس يدرك مصالح الدولة وقدراتها، وكل خطوة لها ثمن كبير، ومع ذلك يواصل الرئيس السيسي تحقيق أهدافه بدعم الله وقوة الشعب.

كونوا فخورين ببلدكم

وشدد على أن الرئيس السيسي أكد خلال احتفالية كلية الشرطة: كونوا فخورين ببلدكم، فالكل يستهدفنا، ولن يسمح لأحد بتنفيذ ما يريد ضد مصر، ونحن نسعى للسلام والتنمية، ومصر لم تتآمر أو تعتدِ على أحد، ولكن اللي هيقرب هيشوف الوش التاني.

مصر مسؤولة عن حدودها

وأضاف أن العالم سيبدأ خلال الفترة القادمة العمل على إدارة الدخول والخروج من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر مسؤولة عن حدودها، بينما يتولى نتنياهو فتح الجزء الآخر في الأيام المقبلة، موضحًا أن مصر لم تُغلق معبر رفح.

دعم الشعب الفلسطيني

وأكد على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني المتمسك بأراضيه، معتبرًا أن أي فلسطيني يخرج من أرضه لن يعود، كما أشاد بالدعم الدولي، بما في ذلك جهود الرئيس الأمريكي، لحماية الفلسطينيين على أراضيهم.