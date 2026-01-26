أحمد موسى: إسرائيل لديها خطة للتهجير.. ومصر لن تغير موقفها في الملف.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إسرائيل لديها خطة للتهجير، موضحًا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ولن تسمح بهذا التهجير، مشيرًا إلى أن موقف الدولة لم يتغير منذ اتخاذ الإجراءات في 7 أكتوبر الماضي، وأن هناك تحركات كانت تُحضر دون الإعلان عنها.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن هناك ضغوطًا تمارس على مصر لتمرير ملف التهجير، موضحًا أن من كان يضغط على الدولة هم جماعة الإخوان الإرهابية وبعض الأبواق العربية، مؤكدًا أن الشعب المصري والقوات المسلحة سيقفون أمام هذه المخططات ولن يسمحوا بتمرير خطة التهجير.

وأضاف أن العالم سيبدأ خلال الفترة القادمة العمل على إدارة الدخول والخروج من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر مسؤولة عن حدودها، بينما يتولى نتنياهو فتح الجزء الآخر في الأيام المقبلة، موضحًا أن مصر لم تُغلق معبر رفح.

وأكد على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني المتمسك بأراضيه، معتبرًا أن أي فلسطيني يخرج من أرضه لن يعود، كما أشاد بالدعم الدولي، بما في ذلك جهود الرئيس الأمريكي، لحماية الفلسطينيين على أراضيهم.

وتابع: "الدولة المصرية والرئيس السيسي يتحملون ضغطًا وصبرًا وإرادة قوية،وكان فيه حملات عايزة تورطنا في كدة، لكن الرئيس يدرك مصالح الدولة وقدراتها، وكل خطوة لها ثمن كبير، ومع ذلك يواصل الرئيس السيسي تحقيق أهدافه بدعم الله وقوة الشعب".

واختتم: "الرئيس السيسي أكد خلال احتفالية كلية الشرطة: كونوا فخورين ببلدكم، فالكل يستهدفنا، ولن يسمح لأحد بتنفيذ ما يريد ضد مصر، ونحن نسعى للسلام والتنمية، ومصر لم تتآمر أو تعتدِ على أحد، ولكن اللي هيقرب هيشوف الوش التاني ".