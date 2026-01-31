المبعوث الخاص لبوتين يلتقي بالوفد الأمريكي في ميامي

التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيريل ديميترييف، بوفد من المسؤولين الأمريكيين في ميامي.

وكانت روسيا قد وافقت أمس على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالامتناع عن شنّ ضربات على الأراضي الأوكرانية حتى الأول من فبراير.

كما دعا نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم السبت، إلى ضرورة أن يُبلَّغ الاهتمام الجاد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر القنوات المهنية الرسمية.

وفي تصريحات له؛ أشار غروشكو إلى أن الرئيس الفرنسي سبق وأعلن عن نيته الاتصال بـ بوتين، لكن ذلك لم يحدث.

وقال أيضا : لذلك نحن، بطبيعة الحال، نقرأ هذه الرسائل، حتى العامة منها، ولكن مرة أخرى، نفترض أنه إذا كان هناك اهتمام جاد، فإنه يُبلَّغ عبر قنوات مهنية أخرى.



وكان ماكرون قد صرح في أوائل يناير بأن هناك احتمالًا لإجراء محادثة مع بوتين خلال الأسابيع المقبلة.