أسيوط.. إقبال كبير على معرض منتجات المدارس الزراعية لليوم الثانى

قال محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ان معرض منتجات المدارس الزراعية شهد اليوم الثلاثاء إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء المنتجات والمواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة وجودة عالية وذلك برعاية ودعم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى و اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط .



وأشار وكيل الوزارة إلى أن فعاليات المعرض انطلقت من الامس الاثنين و مستمر حتى غد الأربعاء بمقر مدرسة اسيوط الثانوية الزراعية بحى غرب ضمن مبادرة تفعيل الوحدات الإنتاجية بمدارس التعليم الفنى بالمحافظة وتوفير المنتجات الغذائية والزراعية بأسعار مخفضة للمواطنين بتخفيضات تتجاوز 25% بالإضافة إلى بيع سعر كيلو اللحوم البلدية بسعر 290 جنيه فقط ، لافتا إلى افتتاح المعرض أمس بحضور الوزير المحافظ والقيادات التنفيذية وسط إقبال من المواطنين والعاملين بالتربية والتعليم .

وأوضح وكيل الوزارة ان اقسام المعرض تضم قسم اللحوم البلدية وقسم الشتلات الزراعية ونباتات الزينة وأقسام المدارس الزراعية السبع وتضم المنتجات الغذائية والالبان والعسل النحل ومستلزمات المناحل ومنتجات الألبان ومشتقاتها والحلويات والخضراوات والمواد الغذائية وذلك بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة تخفيض كبيرة تقل عن مثيلاتها بالخارج والتى تم تصنيعها بايدى طلاب المدارس وتحت إشراف المعلمين والمتخصصين فى الصناعات الغذائية المختلفة .

وناشد وكيل الوزارة جموع المواطنين والعاملين بالتربية والتعليم بالاستفادة من الخدمات التى يقدمها المعرض وشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية ومستلزمات واحتياجات شهر رمضان المبارك والتى يتم بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين .



حيث تابع اليوم الثلاثاء المهندس نبيل رزق مدير التعليم الفنى بالمحافظة والمهندس محمد الشريف مدير مدرسة اسيوط الثانوية الزراعية فعاليات المعرض والإشراف على عرض المنتجات وحركة البيع والشراء وتقديم كافة التسهيلات والدعم للعارضين .