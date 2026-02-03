قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
دخلت حيز التنفيذ .. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم في 8 محافظات
وزير الخارجية يؤكد لنظيره البرتغالي ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ المرحلة الثانية بشأن غزة
محافظات

أسيوط.. إقبال كبير على معرض منتجات المدارس الزراعية لليوم الثانى

اقبال كبير على معرض منتجات المدارس الزراعية لليوم الثانى
اقبال كبير على معرض منتجات المدارس الزراعية لليوم الثانى
إيهاب عمر

قال محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ان معرض منتجات المدارس الزراعية شهد اليوم الثلاثاء إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء المنتجات والمواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة وجودة عالية وذلك برعاية ودعم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى و اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط .


وأشار وكيل الوزارة إلى أن فعاليات المعرض انطلقت من الامس الاثنين و مستمر حتى غد الأربعاء بمقر مدرسة اسيوط الثانوية الزراعية بحى غرب ضمن مبادرة تفعيل الوحدات الإنتاجية بمدارس التعليم الفنى بالمحافظة وتوفير المنتجات الغذائية والزراعية بأسعار مخفضة للمواطنين بتخفيضات تتجاوز 25% بالإضافة إلى بيع سعر كيلو اللحوم البلدية بسعر 290 جنيه فقط ، لافتا إلى افتتاح المعرض أمس بحضور الوزير المحافظ والقيادات التنفيذية وسط إقبال من المواطنين  والعاملين بالتربية والتعليم .
وأوضح وكيل الوزارة ان اقسام المعرض تضم قسم اللحوم البلدية وقسم الشتلات الزراعية ونباتات الزينة وأقسام المدارس الزراعية السبع وتضم المنتجات الغذائية والالبان والعسل النحل ومستلزمات المناحل ومنتجات الألبان ومشتقاتها والحلويات والخضراوات والمواد الغذائية وذلك بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة تخفيض كبيرة تقل عن مثيلاتها بالخارج والتى تم تصنيعها بايدى طلاب المدارس وتحت إشراف المعلمين والمتخصصين فى الصناعات الغذائية المختلفة .
وناشد وكيل الوزارة جموع المواطنين والعاملين بالتربية والتعليم بالاستفادة من الخدمات التى يقدمها المعرض وشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية ومستلزمات واحتياجات شهر رمضان المبارك والتى يتم بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين .


حيث تابع اليوم الثلاثاء المهندس نبيل رزق مدير التعليم الفنى بالمحافظة والمهندس محمد الشريف مدير مدرسة اسيوط الثانوية الزراعية فعاليات المعرض والإشراف على عرض المنتجات وحركة البيع والشراء وتقديم كافة التسهيلات والدعم للعارضين .

وزارة التربية والتعليم منتجات المدارس الزراعية المنتجات والمواد الغذائية منتجات الألبان مستلزمات المناحل الصناعات الغذائية شهر رمضان المبارك مدرسة اسيوط الثانوية الزراعية

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
رفع اشغالات
