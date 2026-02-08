ابنة عبد المنعم مدبولي تكشف تفاصيل مذكرات والدها الفنان الراحل

كشفت أمل مدبولي، نجلة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، في لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، عن تفاصيل نشر مذكرات والدها بعد أكثر من 20 عامًا من وفاته، مؤكدة أن المذكرات كانت محفوظة لدى صديق مؤلف ولم تُنشر إلا مؤخرًا بمجهودها وبالتعاون مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ.

مواقف شخصية وتجارب مسرحية لم تُعرف من قبل

وقالت أمل مدبولي إن المذكرات تضمنت تجارب والدها في المسرح مع الفنانين والمخرجين وذكريات السفر وعلاقاته بالزملاء، بالإضافة إلى مواقف مؤثرة مع والدته التي كانت له سندًا قويًا منذ طفولته، مؤكدة أن الكتاب كشف لها جوانب لم تكن تعرفها عن والدها. وأضافت أن المذكرات صوتية ومرئية، وجُمعت في 6 شرايط كاسيت تحتوي على نحو 3 ساعات من التسجيلات، واستُخدمت لإنتاج فيلم وثائقي يعكس حياة الفنان ومشواره الفني.

وأوضحت أمل أن والدها كان مرتبطًا جدًا بوالدته، وأن حياتهم العائلية كانت بعيدًا عن الأضواء، مشيرة إلى أنه كان مرحًا وخفيف الظل في المنزل في أوقات الراحة، بينما كان ملتزمًا ومركزًا عند التحضير للأعمال الفنية.