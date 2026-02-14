قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
محافظات

محافظ البحر الأحمر يرعى احتفالية تكريم 350 من حفظة القرآن الكريم بمركز الندى الإسلامي بالغردقة

ابراهيم جادالله

كرّم مركز الندى الإسلامي لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الغردقة، نخبة من حفظة كتاب الله، خلال احتفالية كبرى أقيمت برعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حيث شارك اللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد للمحافظة نائبًا عن المحافظ، في فعاليات التكريم التي شهدت حضورًا واسعًا من القيادات الأزهرية والتنفيذية، في إطار توجيهات المحافظة بدعم الأنشطة الدينية والتعليمية التي تسهم في بناء الوعي وترسيخ القيم.

وشهدت الاحتفالية تكريم 350 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم، إلى جانب تكريم 36 معلمة من الحافظات، و30 من الحاصلين على الإجازة في القرآن الكريم، فضلًا عن تكريم 20 مجازًا في متون التجويد، وذلك تحت إشراف الأزهر الشريف ومتابعة شؤون القرآن الكريم بالغردقة، بما يعكس مستوى التنظيم والانضباط في العملية التعليمية بالمركز.

وخلال كلمته، نقل اللواء محمد سليم تحيات وتقدير اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر للحضور، مؤكدًا أن حفظ القرآن الكريم يمثل قيمة عظيمة ورسالة بناء للمجتمع، وأن المكرمين يجسدون نماذج مشرفة تعكس دور المؤسسات القرآنية في تنشئة أجيال واعية قادرة على حمل قيم الدين والأخلاق.

وفي تصريحات له، أوضح الشيخ محمود السطوحي أن مركز الندى يعمل على توسيع رسالته القرآنية والتعليمية خلال الفترة المقبلة، من خلال خطة تهدف إلى إنشاء مجمع إسلامي متكامل يخدم أبناء الغردقة، ويعزز نشر علوم القرآن الكريم والتجويد وفق منهج الأزهر الشريف، لافتًا إلى المتابعة المستمرة لامتحانات الطلاب لضمان أعلى مستويات الإتقان.

وجاءت الاحتفالية بحضور الشيخ سعد عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، والدكتور محمد عبد الرحيم مدير الوعظ، والشيخ إسماعيل السباعي مدير أوقاف الغردقة، والشيخ محمد همام مدير شؤون القرآن الكريم، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وقيادات الأزهر الشريف، وسط أجواء اتسمت بالفخر والبهجة احتفاءً بحفظة القرآن الكريم.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظة البحر الاحمر

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

يورجن كلوب

شاهد.. يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق بنيولوك الكاوبوي على إنستجرام

ألفاريز

سيموني يدعم ألفاريز بعد عودة التسجيل ويشيد بأدائه أمام برشلونة

مباراة وست هام وبريتون

الشبكة مقطوعة.. تأجيل مباراة وست هام وبريتون لعدة دقائق

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

