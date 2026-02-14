محافظ البحر الأحمر يرعى احتفالية تكريم 350 من حفظة القرآن الكريم بمركز الندى الإسلامي بالغردقة

كرّم مركز الندى الإسلامي لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الغردقة، نخبة من حفظة كتاب الله، خلال احتفالية كبرى أقيمت برعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حيث شارك اللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد للمحافظة نائبًا عن المحافظ، في فعاليات التكريم التي شهدت حضورًا واسعًا من القيادات الأزهرية والتنفيذية، في إطار توجيهات المحافظة بدعم الأنشطة الدينية والتعليمية التي تسهم في بناء الوعي وترسيخ القيم.

وشهدت الاحتفالية تكريم 350 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم، إلى جانب تكريم 36 معلمة من الحافظات، و30 من الحاصلين على الإجازة في القرآن الكريم، فضلًا عن تكريم 20 مجازًا في متون التجويد، وذلك تحت إشراف الأزهر الشريف ومتابعة شؤون القرآن الكريم بالغردقة، بما يعكس مستوى التنظيم والانضباط في العملية التعليمية بالمركز.

وخلال كلمته، نقل اللواء محمد سليم تحيات وتقدير اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر للحضور، مؤكدًا أن حفظ القرآن الكريم يمثل قيمة عظيمة ورسالة بناء للمجتمع، وأن المكرمين يجسدون نماذج مشرفة تعكس دور المؤسسات القرآنية في تنشئة أجيال واعية قادرة على حمل قيم الدين والأخلاق.

وفي تصريحات له، أوضح الشيخ محمود السطوحي أن مركز الندى يعمل على توسيع رسالته القرآنية والتعليمية خلال الفترة المقبلة، من خلال خطة تهدف إلى إنشاء مجمع إسلامي متكامل يخدم أبناء الغردقة، ويعزز نشر علوم القرآن الكريم والتجويد وفق منهج الأزهر الشريف، لافتًا إلى المتابعة المستمرة لامتحانات الطلاب لضمان أعلى مستويات الإتقان.

وجاءت الاحتفالية بحضور الشيخ سعد عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، والدكتور محمد عبد الرحيم مدير الوعظ، والشيخ إسماعيل السباعي مدير أوقاف الغردقة، والشيخ محمد همام مدير شؤون القرآن الكريم، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وقيادات الأزهر الشريف، وسط أجواء اتسمت بالفخر والبهجة احتفاءً بحفظة القرآن الكريم.