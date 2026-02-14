قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ما حكم استخدام منظار الجهاز البولي أثناء الصيام؟.. الإفتاء تجيب

حكم استخدام منظار الجهاز البولي أثناء الصيام
حكم استخدام منظار الجهاز البولي أثناء الصيام
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم استخدام منظار الجهاز البولي أثناء الصيام؟ فأنا أعاني من بعض المشاكل الصحية فذهبت للطبيب فطلب مني عمل منظار على الجهاز البولي لمعرفة السبب، وقد يصادف ذلك فترة الصيام؟ فهل استخدام هذا المنظار يفطر الصائم؟ وهل يختلف الأمر بين الذكر والأنثى؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: استخدام منظار الجهاز البولي أثناء الصيام لا يؤثر في صحة الصوم بناء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم اعتبارهم المثانة من الجوف، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ بناء على ما انتهى إليه أهل الطب من عدم وجود منفذ لها إلى الجوف، بالإضافة إلى ما تقرر من كون المنظار البولي لا يستقر عند دخوله في الجوف فيغيب كله في الجوف، سواء كان المنظار داخلًا في مجرى البول للرجل أو المرأة؛ إذ إنه جامد لا يغيب طرفاه في الداخل؛ وإنما أحد طرفيه في الداخل والآخر في الخارج، فلا يحصل له استقرار في الجوف.

حكم صيام من كان يصوم وهو جنب جهلًا بالغسل

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم صيام من كان يصوم وهو جُنُب جهلًا بالغسل وكيفيته؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة:إذا أصبح الإنسان صائمًا محافظًا على أركان الصوم وشروطه من الإمساك عن المفطرات والنية وغير ذلك، وكان صومه خاليًا عمَّا يفسده، فإن صومه يكون صحيحًا، سواء أصبح جُنُبًا أو لا؛ لأن الطهارة من الحدث الأكبر ليست من شروط صحة الصيام، ولا من أركانه، والأولى في حقه إن أصابته الجنابة أن يتم صومه وهو على طهارة؛ حتى يتمكن من المحافظة على الصلاة، والدخول إلى المسجد، ويتمكن من مس المصحف، والقراءة منه، ومن ثَمَّ التمكن من فعل أكبر قدر من النوافل والمستحبات.

خطوات الاغتسال من الجنابة
 

1 – يغسل يديه ثلاثًا.

2- ثم يغسل فرجه.

3 – يتوضأ وضوءًا كاملًا كالوضوء للصلاة

4 – يفيض الماء على رأسه ثلاثًا مع تخليل الشعر، ليصل الماء إلى أصوله.

5 – يفيض الماء بادئًا بالشق الأيمن

6- يفيض الماء على الجانب الأيسر، مع تعاهد الإبطين، وداخل الأذنين، والسرة، وأصابع الرجلين.

7-تعميم الجسد كله بالماء وما يمكن دلكه من البدن.

