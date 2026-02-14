مول برميلان يعزز تجربة التسوق ويؤكد قوة الشراكات الاستراتيجية بافتتاح فرع كارفور

شهد مول برميلان التابع لمجموعة كليوباترا افتتاح فرع جديد لسلسلة كارفور، في خطوة تعكس التزام المجموعة بتقديم تجربة تسوق متكاملة ومتميزة للزوار.

ويمثل هذا الفرع إضافة نوعية للمول، حيث يجمع بين جودة المنتجات وتنوع العروض، ما يعزز مكانة مول برميلان كوجهة رئيسية للتسوق والترفيه في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة ضمن الشراكة الناجحة بين مجموعة كليوباترا وكارفور ، وذلك بهدف دمج الخبرات المحلية مع الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل المولات التجارية.

وتبرز أهمية التعاون بين المجموعة وشركة JLL في ضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة والكفاءة التشغيلية، بما يسهم في خلق بيئة تسوق متكاملة وآمنة للعملاء.

وأكد عبد الله محمود، مدير التشغيل بمول برميلان والمسؤول عن التشغيل لدى JLL، أن افتتاح فرع كارفور يمثل نموذجاً للابتكار في إدارة المراكز التجارية، مشيراً إلى أن التنسيق بين فرق المجموعة وشركة JLL يضمن استمرارية التطوير وتقديم خدمات مميزة للزوار.

وأشار محمود إلى أن الفرع الجديد يسهم في خلق فرص عمل إضافية في المنطقة، ويعزز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال دعم سلسلة الإمداد والتوريد للمنتجات المختلفة، مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي ويزيد من جاذبية المول للزوار.

كما أكدت إدارة مول برميلان أن فرع كارفور سيوفر تجربة تسوق ذكية ومتكاملة، تشمل العروض الترويجية والمنتجات الحصرية، إلى جانب خدمات إضافية مثل التوصيل والتسوق الإلكتروني، بما يتماشى مع توجهات السوق الحديثة واحتياجات المستهلكين المتنوعة.

وتعكس هذه المبادرة رؤية واضحة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الرائدة في القطاع التجاري، بما يحقق نمواً مستداماً ويوفر تجربة تسوق متفردة تواكب احتياجات العملاء وتطلعاتهم، ويؤكد ريادة مول برميلان في تقديم أفضل معايير التشغيل وإدارة المولات في مصر.