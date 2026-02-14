قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
موعد مباراة الاهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
سعر الذهب مساء اليوم 14-2-2026..صعود جديد 100جنيه
الأرصاد تحذر من أتربة عالقة واضطراب الملاحة.. وارتفاع ملحوظ في الحرارة غداً الأحد
الحبس 7 سنوات عقوبة قيادة سيارة والتسبب في إصابة شخص أو أكثر بعجز كلي
اقتصاد

مول برميلان يعزز تجربة التسوق ويؤكد قوة الشراكات الاستراتيجية بافتتاح فرع كارفور

مول كارفور
مول كارفور
ولاء عبد الكريم

شهد مول برميلان التابع لمجموعة كليوباترا افتتاح فرع جديد لسلسلة كارفور، في خطوة تعكس التزام المجموعة بتقديم تجربة تسوق متكاملة ومتميزة للزوار.

ويمثل هذا الفرع إضافة نوعية للمول، حيث يجمع بين جودة المنتجات وتنوع العروض، ما يعزز مكانة مول برميلان كوجهة رئيسية للتسوق والترفيه في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة ضمن الشراكة الناجحة بين مجموعة كليوباترا وكارفور ، وذلك بهدف دمج الخبرات المحلية مع الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل المولات التجارية.

وتبرز أهمية التعاون بين المجموعة وشركة JLL في ضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة والكفاءة التشغيلية، بما يسهم في خلق بيئة تسوق متكاملة وآمنة للعملاء.

وأكد عبد الله محمود، مدير التشغيل بمول برميلان والمسؤول عن التشغيل لدى JLL، أن افتتاح فرع كارفور يمثل نموذجاً للابتكار في إدارة المراكز التجارية، مشيراً إلى أن التنسيق بين فرق المجموعة وشركة JLL يضمن استمرارية التطوير وتقديم خدمات مميزة للزوار.

وأشار محمود إلى أن الفرع الجديد يسهم في خلق فرص عمل إضافية في المنطقة، ويعزز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال دعم سلسلة الإمداد والتوريد للمنتجات المختلفة، مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي ويزيد من جاذبية المول للزوار.

كما أكدت إدارة مول برميلان أن فرع كارفور سيوفر تجربة تسوق ذكية ومتكاملة، تشمل العروض الترويجية والمنتجات الحصرية، إلى جانب خدمات إضافية مثل التوصيل والتسوق الإلكتروني، بما يتماشى مع توجهات السوق الحديثة واحتياجات المستهلكين المتنوعة.

وتعكس هذه المبادرة رؤية واضحة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الرائدة في القطاع التجاري، بما يحقق نمواً مستداماً ويوفر تجربة تسوق متفردة تواكب احتياجات العملاء وتطلعاتهم، ويؤكد ريادة مول برميلان في تقديم أفضل معايير التشغيل وإدارة المولات في مصر.

أعراض نقص فيتامين د في الجسم
فوائد الزبادي للأطفال
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
رصف طريق
د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

