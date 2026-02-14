بتكوين تستقر بعد خسائر مع خفض ستاندرد تشارترد توقعات العملة



استقرت أسعار العملات المشفرة في آسيا بعد انخفاضها في الولايات المتحدة ليلاً عقب تحذير بنك "ستاندرد تشارترد" من مزيد من التراجع في "بتكوين".

ارتفع سعر "بتكوين" بنسبة 1% ليبلغ 66400 دولار في وقت الظهيرة في سنغافورة، بعدما انخفض بما يصل إلى 4% في نيويورك إلى 65079 دولاراً، وهو أدنى مستوى له هذا الأسبوع. في حين استقرت "إيثريوم" قرب 1950 دولاراً، مقارنةً بتراجعها إلى أدنى مستوى عند 1896 دولاراً في الولايات المتحدة.

كتب جيفري كندريك، المدير العالمي لبحوث الأصول الرقمية في "ستاندرد تشارترد"، في مذكرة: "نتوقع مزيداً من الاستسلام السعري خلال الأشهر القليلة المقبلة"، مشيراً إلى التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة وتراجع أوضاع الاقتصاد الكلي.

تراجع بتكوين.. عرض مستمر

خفض "ستاندرد تشارترد" توقعاته لسعر "بتكوين" بنهاية 2026 إلى 100 ألف دولار من 150 ألف دولار، ومقارنةً بمستوى 300 ألف دولار قبل أشهر قليلة، محذراً من أن سعر العملة المشفرة الأولى من نوعها قد ينخفض إلى 50 ألف دولار قبل أن يستقر.

"بتكوين"، التي انخفضت إلى مستوى 60033 دولاراً الأسبوع الماضي، هبطت بأكثر من 45% عن ذروتها المسجلة في أكتوبر عند أعلى قليلاً من 126 ألف دولار، وفشلت أكثر من مرة في الحفاظ على تعافي الأسعار، في إشارة على انحسار الطلب المضاربي. وخسرت سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقاً نحو تريليوني دولار من قيمتها خلال الفترة نفسها.