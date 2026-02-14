قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيس الإمارات يستقبل أمير قطر لدى وصوله إلى أبوظبي

فرناس حفظي

استقبل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، السبت 14 فبراير 2026، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله إلى مطار البطين في أبوظبي، في مستهل زيارة أخوية تعكس متانة العلاقات بين البلدين.


وشهد مراسم الاستقبال حضور عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، من بينهم منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وحمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وطحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات.


ويرافق أمير قطر وفد رفيع المستوى يضم جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وجوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وعبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وعددًا من كبار المسؤولين القطريين.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، وترسيخ العلاقات الأخوية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان أبوظبي أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

