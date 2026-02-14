في ذكرى اغتيال والده.. سعد الحريري يؤيد حصر السلاح بيد الدولة

ألقى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، خطابا أمام أنصاره، خلال لقاء في بيروت، اليوم السبت، إحياء للذكرى الـ21 لاغتيال والده؛ رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، ملمحا إلى عودته للساحة السياسية.





وفي حديثه لأنصار "تيار المستقبل"، تطرق الحريري إلى الاتفاق الناظم للحالة السياسية الحالية في لبنان بقوله: "عندما نقول تطبيق الطائف كاملاً فهذا يعني ألا سلاح إلا بيد الدولة ولا مركزية إدارية وإلغاء الطائفية السياسية"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

وشدد الحريري: "نحن والحقّ أكثريّة... الحريريّة الوطنيّة تأخذ مسافة واستراحة محارب لكنّها لا تنكسر... نحن لا نُكسَر لأنّ مشروع رفيق الحريري رؤية وإيمان بأنّ لبنان يقوم مهما سقط".

وأضاف في السياق ذاته: "من يوهمكم أنّ مدرسة رفيق الحريري أقفلت أبوابها وأنّ "المستقبل" أقفل أبوابه قولوا له تاريخنا له مستقبل".