جماهير الثالثة شمال تزلزل مدرجات إستاد القاهرة قبل مواجهة الجيش الملكي

شهد استاد القاهرة الدولي أجواء حماسية استثنائية قبل انطلاق مواجهة أمام الجيش الملكي في ختام دور المجموعات من بطولة موسم 2025-2026، حيث أشعلت جماهير الثالثة شمال المدرجات بهتافات متواصلة دعماً للفريق الأحمر.

وقبل صافرة البداية، حرص إمام عاشور على التوجه إلى المدرجات لتقديم اعتذاره لجماهير الأهلي، بعدما اصطحبه وليد صلاح الدين، مدير الكرة، من أجل توضيح موقفه بشأن عدم مرافقة بعثة الفريق في رحلتها السابقة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز دون إذن مسبق.

ووجّه اللاعب رسالة مباشرة للجماهير، مؤكدًا تقديره الكامل لهم بإشارة أوضح خلالها أنهم «فوق رأسه».

https://youtube.com/shorts/2jGBjnUYTpM?si=FXB7s0Kh05i_RTKC

وعلى الصعيد الفني، أعلن الجهاز الفني للأهلي تشكيل الفريق للمباراة، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كوكا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، طاهر محمد، أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مروان عثمان

في المقابل، بدأ الجيش الملكي اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد رضا التجناوتي

خط الدفاع: تو كارنيرو، فالو ميندي، يونس عبد الحميد، أنس باش

خط الوسط: عبد الفتاح حدراف، مروان لوادني، محمد ربيع حريمات، يوسف الفحلي

خط الهجوم: حمزة خابا، زين الدين دراك

ويدخل الأهلي المباراة متصدرًا المجموعة برصيد 9 نقاط، متقدمًا على الجيش الملكي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز أو التعادل من أجل إنهاء الدور الأول في الصدارة قبل انطلاق منافسات ربع النهائي.