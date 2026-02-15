قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل صحة النواب: الحزمة الاجتماعية تعكس رؤية رئاسية تجعل صحة المواطن أولوية
طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جماهير الثالثة شمال تزلزل مدرجات إستاد القاهرة قبل مواجهة الجيش الملكي

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

شهد استاد القاهرة الدولي أجواء حماسية استثنائية قبل انطلاق مواجهة أمام الجيش الملكي في ختام دور المجموعات من بطولة موسم 2025-2026، حيث أشعلت جماهير الثالثة شمال المدرجات بهتافات متواصلة دعماً للفريق الأحمر.

وقبل صافرة البداية، حرص إمام عاشور على التوجه إلى المدرجات لتقديم اعتذاره لجماهير الأهلي، بعدما اصطحبه وليد صلاح الدين، مدير الكرة، من أجل توضيح موقفه بشأن عدم مرافقة بعثة الفريق في رحلتها السابقة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز دون إذن مسبق. 

ووجّه اللاعب رسالة مباشرة للجماهير، مؤكدًا تقديره الكامل لهم بإشارة أوضح خلالها أنهم «فوق رأسه».

https://youtube.com/shorts/2jGBjnUYTpM?si=FXB7s0Kh05i_RTKC

وعلى الصعيد الفني، أعلن الجهاز الفني للأهلي تشكيل الفريق للمباراة، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: كوكا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني
خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، طاهر محمد، أشرف بن شرقي
خط الهجوم: مروان عثمان

في المقابل، بدأ الجيش الملكي اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد رضا التجناوتي
خط الدفاع: تو كارنيرو، فالو ميندي، يونس عبد الحميد، أنس باش
خط الوسط: عبد الفتاح حدراف، مروان لوادني، محمد ربيع حريمات، يوسف الفحلي
خط الهجوم: حمزة خابا، زين الدين دراك

ويدخل الأهلي المباراة متصدرًا المجموعة برصيد 9 نقاط، متقدمًا على الجيش الملكي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز أو التعادل من أجل إنهاء الدور الأول في الصدارة قبل انطلاق منافسات ربع النهائي.

الأهلي الجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

ترشيحاتنا

جوارديولا

هل يطوي مانشستر سيتي صفحة العصر الذهبي؟.. كواليس خطة ما بعد جوارديولا تكشف الاسم الأقرب لخلافته

مرسي جميل عزيز

مرسي جميل عزيز.. شاعر الألف أغنية الذي كتب الحب «من غير ليه» .. صانع النجوم المدفون بالزقازيق

محكمة

إحالة 6 متهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها إلى محكمة الجنايات| القصة الكاملة

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد