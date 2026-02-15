وولفرهامبتون يعبر جريمسبي تاون ويتأهل في كأس الاتحاد الإنجليزي

ودع فريق جريمسبي تاون منافسات الدور الرابع من بطولة كاس الاتحاد الانجليزي، عقب خسارته أمام ضيفه وولفرهامبتون واندررز بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب بلونديل بارك، وأداره الحكم الإنجليزي صامويل باروت.

وجاءت المباراة متوازنة في شوطها الأول، حيث نجح جريمسبي تاون في فرض رقابة دفاعية محكمة والحد من خطورة لاعبي وولفرهامبتون واندررز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، وسط تمسك أصحاب الأرض بحلم مواصلة المشوار في البطولة الأعرق في إنجلترا.

وفي الشوط الثاني، كثّف وولفرهامبتون واندررز ضغطه الهجومي حتى نجح في تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 60، عبر المدافع الأوروجوياني سانتياجو بوينو، الذي استغل تمريرة متقنة من البرازيلي جواو جوميز، ليمنح فريقه الأفضلية في توقيت حاسم من اللقاء.

حاول جريمسبي تاون العودة إلى أجواء المباراة، واندفع لاعبوه نحو الهجوم بحثًا عن هدف التعادل، إلا أن خبرة لاعبي وولفرهامبتون واندررز حسمت الأمور، بعدما أحسنوا إدارة الدقائق المتبقية وحافظوا على تقدمهم حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، يتأهل وولفرهامبتون واندررز إلى الدور التالي من كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يودّع جريمسبي تاون المنافسات بعد أداء قوي ومشرف أمام أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.