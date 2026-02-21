برلماني : كلمة مصر أمام مجلس السلام تؤكد الحرص على دعم غزة

أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، عكست بوضوح ثوابت السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وحرص الدولة على دعم مسار السلام العادل والشامل.

وأشار الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم. إلى أن تأكيد مصر من على منبر الاجتماع في واشنطن على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، يمثل حجر الأساس لأي تسوية سياسية حقيقية، مشدداً على أن الموقف المصري ثابت في رفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التشديد على ضرورة الحفاظ على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة يعكس رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تمكين السلطة الفلسطينية من استئناف مسؤولياتها في القطاع، باعتبار ذلك خطوة رئيسية نحو استعادة الاستقرار وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار.

وأشار عمر الغنيمي، إلى أهمية دعم ولاية "مجلس السلام" كمظلة لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، مع تمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من مباشرة أعمالها من الداخل وفي جميع مناطقه، بما يضمن إدارة فلسطينية للشأن الداخلي بدعم إقليمي ودولي منظم.

كما لفت النائب عمر الغنيمي، إلى أن استمرار مصر في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن داخل القطاع يؤكد التزام القاهرة بدعم مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتهيئة بيئة آمنة تسهم في تثبيت الاستقرار ومنع تجدد التصعيد.

وأكد نائب الاسكندرية، أن أي تحرك دولي جاد نحو إنهاء الصراع يجب أن يرتكز على احترام القانون الدولي، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ودعم بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه من خلال جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يضمن تحقيق سلام مستدام في المنطقة.

وأختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه، أن مصر لم تقتصر جهودها على الجوانب السياسية والأمنية فحسب، بل امتدت لتشمل الدعم الإنساني والتنمية المستدامة في غزة، عبر توفير المساعدات الغذائية والطبية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وإطلاق مشاريع تنموية تهدف لتحسين مستوى المعيشة للسكان، وهو ما يعكس الدور المصري الفاعل والمسؤول في تثبيت الأمن والاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.