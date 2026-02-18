أخبار التوك شو| الأوقاف تعلن: «مطبخ المحروسة» مُستمر طوال العام.. ورسالة نارية من نشأت الديهي للتجّار مع حلول شهر رمضان

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

الشيف نورا السادات : مقبلات رمضان بروح عصرية تحافظ على الطعم الأصيل

أكدت الشيف نورا السادات أن برنامجها الرمضاني هذا العام يسلّط الضوء على المقبلات التقليدية بروح جديدة، مع التركيز على سهولة التنفيذ وتقديم أفكار مبتكرة من مكونات بسيطة.

وقالت نورا السادات، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن تعيد تقديم أطباق مثل السنبوسة وورق العنب بطرق غير تقليدية، مؤكدة أن الشكل الجذاب لا يقل أهمية عن الطعم، وأن خبرتها في المطبخ امتداد لما تعلمته من عائلتها.

أحمد زاهر: زهقت من أدوار الشر واعتذرت 4 مرات.. والدراما مش كلها مشاكل

أكد الفنان أحمد زاهر: “الدراما ليست من المفترض طوال الوقت فى أنها تقدم المشاكل، وهناك دراما ترفيهية وتعليمية، ولها أنواع كثيرة جدا، ويجب تقديم كل أنواعها”.

الإذاعي حسن مدني: الإذاعة المصرية هي الأقدم في المنطقة

أكد الإذاعي حسن مدني أن الإذاعة المصرية، التي انطلقت عام 1934، تُعد الأقدم في المنطقة وتحمل طابعًا خاصًا يميزها، لا سيما في شهر رمضان المبارك.

وقال حسن مدني، خلال لقاء له لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن للإذاعة مكانة راسخة في القرى والنجوع منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث ارتبطت أجواء الشهر الكريم بصوتها وبرامجها المتنوعة، خاصة بعد وقت الإفطار.

درة عن إثبات نسب: قصته حلوة ولمستني.. ونتحدث عن قضايا تمس المرأة

كشفت الفنانة درة تفاصيل دورها في مسلسل «إثبات نسب»، الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني على شاشة قناة النهار، مؤكدة أنه من أهم أدوارها في مشوارها الفني.

مش في رمضان بس | الأوقاف : مطبخ المحروسة مستمر طوال العام

كشف أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف تفاصيل افتتاح مطبخ " المحروسة.. دايما عامر" للإطعام في منطقة رمسيس بمحافظة القاهرة.

نصابة محترفة .. حنان مطاوع تكشف كواليس دورها في المصيدة

كشفت الفنانة حنان مطاوع تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني «المصيدة»، المقرر عرضه على شاشة قناة النهار خلال رمضان 2026، مؤكدة أن العمل يمثل تجربة مختلفة وجديدة في مشوارها الفني.

أحمد موسى يعلن موعد برنامج "على مسئوليتي" خلال رمضان

أكد الإعلامي أحمد موسى أن خريطة برنامج "على مسئوليتي" ستبدأ من السبت المقبل، وسيكون بث البرنامج من الساعة 10 إلى 11 مساءً.

انت متشاف .. رسالة نارية من نشأت الديهي للتجار مع حلول شهر رمضان

وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة عاجلة إلى التجار الذين يستغلون الأزمات ويقومون برفع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان.