"أنا لم أضع الكلام في فمك".. نقاش حاد بين محلل أمريكي ومذيعة القاهرة الإخبارية
انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
أسواق غزة تعود للحياة مع حلول شهر رمضان
متظاهرون في تل أبيب يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026
بدء تطبيق مواعيد الدراسة في رمضان بجميع المدارس .. غداً
ميدو يساند معتمد جمال: المنافسة على كل البطولات مستحيلة بنواقص الزمالك
خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-2-2026 .. والقنوات الناقلة
15 يوم إجازة سنوية وأيام دراسية مدفوعة .. تفاصيل حقوق الموظفين وفقًا للقانون
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| الأوقاف تعلن: «مطبخ المحروسة» مُستمر طوال العام.. ورسالة نارية من نشأت الديهي للتجّار مع حلول شهر رمضان

أخبار توك شو
أخبار توك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

الشيف نورا السادات : مقبلات رمضان بروح عصرية تحافظ على الطعم الأصيل

أكدت الشيف نورا السادات أن برنامجها الرمضاني هذا العام يسلّط الضوء على المقبلات التقليدية بروح جديدة، مع التركيز على سهولة التنفيذ وتقديم أفكار مبتكرة من مكونات بسيطة.

وقالت نورا السادات، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن تعيد تقديم أطباق مثل السنبوسة وورق العنب بطرق غير تقليدية، مؤكدة أن الشكل الجذاب لا يقل أهمية عن الطعم، وأن خبرتها في المطبخ امتداد لما تعلمته من عائلتها.

أحمد زاهر: زهقت من أدوار الشر واعتذرت 4 مرات.. والدراما مش كلها مشاكل

أكد الفنان أحمد زاهر: “الدراما ليست من المفترض طوال الوقت فى أنها تقدم المشاكل، وهناك دراما ترفيهية وتعليمية، ولها أنواع كثيرة جدا، ويجب تقديم كل أنواعها”.

الإذاعي حسن مدني: الإذاعة المصرية هي الأقدم في المنطقة

أكد الإذاعي حسن مدني أن الإذاعة المصرية، التي انطلقت عام 1934، تُعد الأقدم في المنطقة وتحمل طابعًا خاصًا يميزها، لا سيما في شهر رمضان المبارك.

وقال حسن مدني، خلال لقاء له لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن للإذاعة مكانة راسخة في القرى والنجوع منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث ارتبطت أجواء الشهر الكريم بصوتها وبرامجها المتنوعة، خاصة بعد وقت الإفطار.

درة عن إثبات نسب: قصته حلوة ولمستني.. ونتحدث عن قضايا تمس المرأة

كشفت الفنانة درة تفاصيل دورها في مسلسل «إثبات نسب»، الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني على شاشة قناة النهار، مؤكدة أنه من أهم أدوارها في مشوارها الفني.

مش في رمضان بس | الأوقاف : مطبخ المحروسة مستمر طوال العام

كشف أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف تفاصيل افتتاح مطبخ " المحروسة.. دايما عامر" للإطعام في منطقة رمسيس بمحافظة القاهرة.

نصابة محترفة .. حنان مطاوع تكشف كواليس دورها في المصيدة

كشفت الفنانة حنان مطاوع تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني «المصيدة»، المقرر عرضه على شاشة قناة النهار خلال رمضان 2026، مؤكدة أن العمل يمثل تجربة مختلفة وجديدة في مشوارها الفني.

أحمد موسى يعلن موعد برنامج "على مسئوليتي" خلال رمضان

أكد الإعلامي أحمد موسى أن خريطة برنامج "على مسئوليتي" ستبدأ من السبت المقبل، وسيكون بث البرنامج من الساعة 10 إلى 11 مساءً.

انت متشاف .. رسالة نارية من نشأت الديهي للتجار مع حلول شهر رمضان

وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة عاجلة إلى التجار الذين يستغلون الأزمات ويقومون برفع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان.

أحمد موسى أحمد زاهر درة أخبار التوك شو

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل بلح الشام
أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

المزيد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

