الشيف نورا السادات : مقبلات رمضان بروح عصرية تحافظ على الطعم الأصيل

أكدت الشيف نورا السادات أن برنامجها الرمضاني هذا العام يسلّط الضوء على المقبلات التقليدية بروح جديدة، مع التركيز على سهولة التنفيذ وتقديم أفكار مبتكرة من مكونات بسيطة.

وقالت نورا السادات، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن تعيد تقديم أطباق مثل السنبوسة وورق العنب بطرق غير تقليدية، مؤكدة أن الشكل الجذاب لا يقل أهمية عن الطعم، وأن خبرتها في المطبخ امتداد لما تعلمته من عائلتها.

وتابعت أن فلسفة البرنامج تعتمد على اختيار مكوّن واحد وبناء أكثر من وصفة عليه، لمنح المشاهد أفكارًا متنوعة دون تعقيد، مع الحفاظ على الهوية بروح عصرية.