اعتذار وسخرية وانهيار | آية سماحة تقع في فخ رامز ليفل الوحش .. تفاصيل

حلت الفنانة آية سماحة، ضيفة الحلقة الـ ١٣ من برنامج "رامز ليفل الوحش" الذي يعرض على شاشة mbc مصر، عقب آذان المغرب.

أزمة الصحفيين| أيه سماحة تعتذر مع رامز ليفل الوحش

وجه الفنان رامز جلال، سؤال لـ أية سماحة، قائلا :"صحيح إنتي كنتي رافضة تعتذري للصحفين بعد ما هجمتيهم".

وردت أيه سماحة، قائلة : "أه حصل وأنا أسفة".

أعتذرت عن بابا وماما جيران لهذا السبب

وجه الفنان رامز جلال، سؤالا للفنان أسه سماحة، قائلا :"ليه اعتذرتي عن مسلسل بابا وماما جيران.. بسبب الفلوس ولا مش بتحبي تشتغلي مع أحمد داوود ولا الفلوس".

وردت الفنانة أية سماحة، قائلة :"لا مش للأسباب دي ولكن لأني مكنش عندي وقت وكنت مشغولة بشغل كتير".

مستقوية نفسها.. وصلة سخرية من رامز جلال لـ أية سماحة

قال الفنان رامز جلال، إن “أية سماحة كانت لطيفة وبتعامل الناس بحنية وطيبة ولما اغتنت اتغيرت ومستقوية نفسها، ولما حد يديها وش بتعتذر وبتكشف”

أخاف من الامكان المغلقة*

قالت الفنانة أية سماحة، إن :"محبش الضمة والاماكن المغلقة ومحبش السفر مع ناس مش أعرفهم.. وأحب السفر مع الأصدقاء اللي قريبين مني".

والبرنامج برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وتم تصويره بالرياض.

ووقع عدد من نجوم الفن والكرة، ضحايا الحلقات السابقة من برنامج رامز جلال، أبرزهم: غادة عبدالرازق، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، هنا الزاهد، حمو بيكا، سماح أنور، أحمد سيد زيزو، مروان عطية، يارا السكري.

ووقع الفنان دياب أمس الإثنين، ضحية الحلقة الثانية عشرة من برنامج "رامز ليفل الوحش "، وتصدرت الحلقة محركات البحث.

ويستضيف البرنامج خلال الحلقات القادمة عدد من نجوم الفن والكرة، من بينهم: رحمة محسن، روجينا، دينا، أحمد السقا، كارولين عزمي، لقاء الخميسي.