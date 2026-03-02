قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس
ترامب: نلت من المرشد الإيراني قبل أن ينال مني
غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف طهران و3 مدن إيرانية
اقتصادية النواب تناقش أزمة عدم إدراج المواليد الجدد على البطاقات التموينية..اليوم
هل القوامة أن يكون الرجل سي السيد في بيته؟.. مفتي الجمهوررية يرد
سقوط أمطار | الأرصاد تحذر طقس اليوم شديد البرودة
مسؤولون أمريكيون: شكوك جدية في قدرة المعارضة الإيرانية على إسقاط النظام
هل يتفاوت الأجر في الصيام على قدر المشقة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أنباء عن اغتيال أمين حزب الله نعيم قاسم في غارات إسرائيلية على بيروت
دوي صفارات الإنذار يوقظ الكويت فجرا.. والدفاع الجوي يتصدى لأهداف معادية
وفقا لآخر تحديث.. سعر العملات العربية في البنك الأهلي بالمستهل
فضل العبادة في الثلث الأخير من الليل.. مفتي الجمهورية يكشف عنها
اقتصاد

سعر العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

واصلت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، ارتفاعها مستهل تعاملات الأسبوع بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في يومها الثالث.

يستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم اليوم الإثنين 2 مارس 2026 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 2-3-2026

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026 لنحو:

سعر الشراء: 48.70 جنيه.

سعر البيع: 48.80 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 34.51 جنيه.

سعر البيع: 34.80 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 35.58 جنيه.

سعر البيع: 35.81 جنيه.


أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 2-3-2026

ارتفع سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 57.41 جنيه.

سعر البيع: 57.71 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 65.45 جنيه.

سعر البيع: 65.91 جنيه. 

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 62.86 جنيه.

سعر البيع: 63.60 جنيه.

كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 7.68 جنيه.

سعر البيع: 7.72 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 5.37 جنيه.

سعر البيع: 5.42 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 5.09 جنيه.

سعر البيع: 5.14 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 2-3-2026:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 7.09 جنيه.

سعر البيع: 7.11 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 31.17 جنيه.

سعر البيع: 31.37 جنيه. 

أسعار العملات الأجنبية سعر صرف الدولار أسعار العملات الأوروبية اليوان الصيني

