سعر العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

واصلت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، ارتفاعها مستهل تعاملات الأسبوع بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في يومها الثالث.

يستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم اليوم الإثنين 2 مارس 2026 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 2-3-2026

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026 لنحو:

سعر الشراء: 48.70 جنيه.

سعر البيع: 48.80 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 34.51 جنيه.

سعر البيع: 34.80 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 35.58 جنيه.

سعر البيع: 35.81 جنيه.



أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 2-3-2026

ارتفع سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 57.41 جنيه.

سعر البيع: 57.71 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 65.45 جنيه.

سعر البيع: 65.91 جنيه.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 62.86 جنيه.

سعر البيع: 63.60 جنيه.

كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 7.68 جنيه.

سعر البيع: 7.72 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 5.37 جنيه.

سعر البيع: 5.42 جنيه.

سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 5.09 جنيه.

سعر البيع: 5.14 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 2-3-2026:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 7.09 جنيه.

سعر البيع: 7.11 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026

سعر الشراء: 31.17 جنيه.

سعر البيع: 31.37 جنيه.