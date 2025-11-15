حقيقة العلاقة بين الفيروس الجديد والحمى القلاعية.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في الوقت الذي يزداد فيه الحديث عن الحمى القلاعية وتأثيرها المحتمل على أسعار اللحوم الحمراء في مصر، ظهر تساؤل مهم حول ما إذا كان الفيروس الجديد الذي انتشر في الآونة الأخيرة له علاقة بالحمى القلاعية. 

ويُعتقد أن هذا المرض الجديد قد يكون سببًا في نفوق بعض الحيوانات، ما أثار القلق بين المواطنين والفلاحين على حد سواء. 

لكن في حقيقة الأمر، لا يقتصر الأمر على الحمى القلاعية فقط، بل يوجد فيروس جديد بدأ ينتشر في عام 2025، وهو ليس مرتبطًا بالحمى القلاعية.

 فما هي التفاصيل الحقيقية وراء هذا الفيروس الجديد؟ وهل يشكل تهديدًا فعليًا للثروة الحيوانية؟ لذلك نرصد من خلال “صدى البلد” التفاصيل الكاملة في التقرير التالي:

رد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على العديد من التساؤلات المتعلقة بتأثير مرض الحمى القلاعية على أسعار اللحوم الحمراء في مصر. 

وأكد أن ما يُشاع حول ارتفاع الأسعار بسبب الحمى القلاعية ليس صحيحًا، وأن الوضع مستقر بشكل عام. 

 وكشف نقيب الفلاحين مفاجأة حول الفيروس الجديد الذي ظهر في عام 2025، والذي لا علاقة له بالحمى القلاعية كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي في مصر لا يشكل تهديدًا كبيرًا على الثروة الحيوانية.

1. الحمى القلاعية ليست مرضًا جديدًا

معلومات أساسية عن الحمى القلاعية

أكد نقيب الفلاحين أن الحمى القلاعية ليست مرضًا جديدًا كما يُعتقد، هو مرض قديم يعود لسنوات طويلة ويصيب الحيوانات ذات الظلف المشقوق مثل الأبقار والأغنام. 

ويظهر المرض من وقت لآخر في بعض المناطق، لكن غالبًا ما يكون العدد محدودًا.

انتشار المرض في مصر

وقال أبو صدام إن الحمى القلاعية تنتشر في بعض المناطق مثل الوجه البحري، لكنه أكد أن المرض يتم السيطرة عليه بسرعة من خلال إجراءات التحصين المكثفة التي تقوم بها الحكومة.

الفيروس الجديد الذي ظهر في 2025.. ما هو؟

في مفاجأة جديدة، كشف نقيب الفلاحين عن وجود فيروس جديد ظهر في عام 2025، وهو ليس من النوع المعروف بالحمى القلاعية. 

وأكد أن المسئولين في مصر قد سيطروا على هذا الفيروس سريعًا من خلال إجراءات طبية ووقائية فعالة.

بالرغم من ظهور الفيروس الجديد، أكد نقيب الفلاحين أن هذا العام يُعتبر أقل عام شهد وفيات بين الحيوانات بسبب الفيروسات مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس قدرة الدولة على التعامل مع هذه الأزمات بفعالية.

تأثير الفيروس الجديد على الثروة الحيوانية في مصر

وشدد أبو صدام على أن الحكومة عملت على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية في مصر، بما في ذلك التحصين والرقابة البيطرية المستمرة. 

وقال إن الفيروس الجديد، رغم ظهور بعض الحالات المصابة، لا يشكل تهديدًا كبيرًا على الثروة الحيوانية في البلاد.

أسعار اللحوم الحمراء: لا تأثير للفيروسات على الأسعار

ردًا على الشائعات حول ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بسبب الحمى القلاعية أو الفيروس الجديد، أكد نقيب الفلاحين أن الأسعار الحالية للحوم مستقرة، بل إن الفترة المقبلة قد تشهد انخفاضًا في الأسعار بفضل الجهود الحكومية لتوفير اللحوم في الأسواق وزيادة المعروض منها عبر المنافذ الحكومية.

الخطوات الحكومية لتخفيض الأسعار

وأوضح نقيب الفلاحين أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا من خلال دعم المزارعين وتوفير منافذ بيع لحوم بأسعار مناسبة للمستهلكين، مشيرًا إلى أن أسعار اللحوم الحمراء ستظل ثابتة بل ومن المتوقع أن تنخفض مع زيادة المعروض.

 شراء اللحوم من مصادر موثوقة

ودعا نقيب الفلاحين المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء اللحوم من مصادر غير موثوقة، حيث يمكن أن تقع بعض الحالات التي يتم فيها بيع لحوم مصابة أو غير صالحة للاستهلاك البشري. 

وأكد أن اللحوم الحمراء التي تُباع في الأسواق والمنافذ الحكومية آمنة تمامًا.

سلامة اللحوم الحمراء بنسبة 100%

وأضاف نقيب الفلاحين أن اللحوم الحمراء المتوفرة في السوق، سواء كانت لحوم الأبقار أو الأغنام أو الماعز، آمنة بنسبة 100% للمستهلكين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي خطر على الصحة العامة.

الحمى القلاعية الفيروس الجديد أسعار اللحوم الحمراء أسعار اللحوم الحمراء في مصر

