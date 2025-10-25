طريقة عمل بيتزا بالخضار المشوي..بمذاق لا يقاوم

بيتزا بالخضار المشوي من الأكلات اللذيذة والشهية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدم الشيف الشربيني، مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بيتزا بالخضار المشوي، فيما يلي

مقادير بيتزا بالخضار المشوي

● عجينة بيتزا

● كوسة

● جزر

● باذنجان

● بصل

● طماطم

● صلصة طماطم

● ثوم

● زعتر

● بصل مكرمل

● جبنة فيتا

● جبنة موتزاريلا

● كزبرة خضراء

● روزماري

● ريحان

● فلفل ألوان

● فلفل حار

● زيتون شرائح

● زيت زيتون





طريقة تحضير بيتزا بالخضار المشوي

تفرد عجينة البيتزا وتوضع في صنية الفرن.

لعمل الصوص: